"Мне сегодня предстоит умереть": Макеева сделала заявление после срыва

Актриса и телеведущая Анастасия Макеева не сходит со страниц прессы. Знаменитость оказалась в центре внимания, когда закрутила интрижку с женатым и многодетным строителем Романом Мальковым, а затем отправилась с ним под венец.
А недавно Макеева угодила на больничную койку. По слухам, у Анастасии был нервный срыв. Дескать, знаменитость не смогла вынести повышенного внимания общественности.
Тогда поклонники получали информацию о состоянии артистки от ее супруга, Романа Малькова. Мужчина утверждал, что его избранница оказалась на пороге комы.
Судя по всему, Анастасии Макеевой стало лучше. Сегодня, 12 сентября, актриса выйдет на сцену театра "Русская песня". Отметим, с предполагаемой "комы" знаменитости прошла всего неделя.
В личном микроблоге Макеева заявила, что участвует в спектакле по произведению Александра Куприна "Яма". По словам Анастасии, эта постановка не оставит равнодушных. В зрительном зале рыдают все, даже мужчины, отмечает актриса. Знаменитость выразила надежду, что публика, которая придет на "Яму" поймет, о чем эта постановка.
"Мне сегодня предстоит умереть на сцене, надеюсь моя смерть будет не напрасной", – написала Анастасия Макеева.
Популярные темы форума
Соседи мешают спать
Ненавижу свою мать
Как вы относитесь к богатым людям?
Плохое настроение
Кто знает?
Максим вышла из больницы
Так люблю Россию и никогда не уеду отсюда
Рвота это признак коронавируса?
Не знаю что делать
Всем привет, кто-нибудь помогите