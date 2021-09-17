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Шоу-бизнес
Известие об уходе молодого Крида всполошило народ

Известие об уходе молодого Крида всполошило народ

Егор Крид записал трогательное видео, в котором он решил попрощаться с народом.
прочитано 561 раз

Егору Булаткину, известному под псевдонимом Крид, всего 27 лет, но от каких-то важных вещей в жизни ему уже пришлось отказаться. Накануне музыкант излил душу перед поклонниками в печальном видеоролике, который появился в инстаграм-аккаунте артиста. Уже на первых кадрах Егор Крид грустно сообщил фанатам о том, что хотел бы попрощаться.

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На Егора Крида напали во время выступления

 Егор Николаевич Крид (Булаткин)

Егор Николаевич Крид (Булаткин) певец

Поклонники успели всерьез испугаться, решив, что музыкант навсегда уходит из шоу-бизнеса. Однако потом Егор пояснил, что речь идет о его ютуб-канале, который успешно просуществовал десять лет и очень помог ему в его карьере. Со временем количество просмотров сильно упало. Алгоритмы не пощадили артиста, поэтому он принял решение об уходе с канала.

Необычный заход Крида вызвал неоднозначную реакцию подписчиков. Одни пожалели о детище музыканта, которому грозит удаление, другие решили, что он просто создаст другой канал, третьи же и вовсе обвинили Крида в дешевом пиаре.

Фолловеры написали:

"Обдурил, так обдурил" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Он же просто создаст новый канал? Да? Скажите да!!", "Сердечный приступ вошел в чат", "Булаткин хватит так шутить!", "Легенда уходит", "Конец карьере?".

В любом случае желаемого результата музыкант добился – его известие всполошило народ.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что на Егора Крида напали во время выступления.

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Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 17 сентября 2021, 09:21 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость847653
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вот бы разом вы все, бездарные журналиды, пишущие по методичкам сплошными дешевыми штампами, *ушли* в небытие
мы бы были ра-а-а-адыя!
1

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