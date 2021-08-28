На Егора Крида напали во время выступления

Российский певец Егор Крид давно привык к повышенному внимаю в свою сторону. СМИ постоянно следят за каждым шагом исполнителя и пишут о нем во сех газетах, а фанаты караулят около дома или ждут после съемок, чтобы сделать фотографию на память с любимым артистом.
Иногда поклонники настолько жаждят показать кумиру свою любовь, что готовы на многое. Так, на одном из недавнешних концертов экс-бойфренда Вали Карнавал несколько молодых людей и девушек выбежали на сцену прямо во время концерта. Как оказалось позже, ребята хотели просто обнять любимого исполнителя.
Егор Крид не растерялся. Парень тут же взял себя в руки, как только охранники оттащили фанатов от звезды, и продолжил концерт.
Некоторые слушатели уверены, что телохранители плохо выполняли свою работу и не уследили, как молодежь пробиралась на сцену через ограждения. Кто-то даже написал в социальных сетях, что им обязательно достанется от исполнителя хита "Pussy boy".
Скандальное видео тут же попало в Сеть и уже набрало огромное количество просмотров и комментариев.
"Нарушение личных границ", "Красавчики! Исполнили мечту", "У Егора, который платит охранникам, потом был серьезный разговор с ними" – написали фанаты.
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