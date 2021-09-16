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Шоу-бизнес
Крид поддался ласкам пятерых мужчин: Пока никто не видит

Крид поддался ласкам пятерых мужчин: Пока никто не видит

Известный артист предался ласкам на камеру. Мужчины облюбовали Егора Крида.
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Исполнитель хита "Голос" стал героем юмористического ютуб-шоу. Смысл программы в том, что пятеро комиков слушают историю из жизни знаменитости и пытаются при этом угадать ее финал. Во время съемок проекта "Что было дальше?" над Егором Кридом решили своеобразно подшутить.

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На Егора Крида напали во время выступления

 Егор Николаевич Крид (Булаткин)

Егор Николаевич Крид (Булаткин) певец

Артист захотел рассказать о запоминающемся событии в своей жизни. Свою речь Егор Крид начал с того, что несколько лет назад ему позвонил товарищ. Однако пятеро комиков резко прервали монолог певца. Мужчины прильнули к его туловищу с разных сторон и начали провоцировать на интимный контакт, чтобы вызвать у публики смех.

От неожиданности певец растерялся и не знал, как себя вести. Он попытался подыграть окружившим его комикам и даже потрогал их за разные части тела. Когда приставания достигли кульминации, Егор Крид вырвался из мужских объятий. Что именно остановило певца, до сих пор остается загадкой.

После деликатной сцены комики вновь окружили артиста и спели вместе с ним. Егор Крид поблагодарил их и признался. что они сняли с него напряжение. "Пятеро мужчин расслабили Егора пока никто не видит", — заявили о себе юмористы.

Напомним, недавно певец расстался с известной тиктокершей Валей Карнавал. Расставание прошло со скандалом. Егор Крид унизил бывшую возлюбленную в своем треке "Pussy Boy".

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 16 сентября 2021, 16:47 Источник: Youtube/LABELCOM ✓ Надежный источник
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