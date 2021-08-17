Грудь напоказ: Елена Летучая разделась ради мужа

Звездная пара начала день с бокала шампанского. Телеведущая выложила в своем инстаграм-аккаунте фото, демонстрируя прекрасное настроение. В честь праздника звезда предстала перед супругом в минималистичном розовом купальнике, еле-еле прикрывающем грудь.
Поклонники пришли в восторг от точеной фигуры теледивы. Они сошлись во мнении, что Елена Летучая сделала избраннику на годовщину приятный сексуальный подарок, представ в таком эротичном виде.
Фолловеры порадовались за пару и поздравили супругов. "Крепких и долгих лет вашей семье", "Счастья вам!", "Совет да любовь!", – высказались россияне. Также подписчики осыпали теледиву комплиментами.
Судя по снимкам в микроблоге ведущей, чета великолепно проводит отдых. Елена Летучая и Юрий Анашенков уже неделю нежатся на солнце на жарком острове. Днем они гуляют по белоснежному побережью, а вечером посещают вечеринки и рестораны.
Напомним, Юрий Анашенков сделал предложение руки и сердца Елене Летучей в День влюбленных, 14 февраля. Это произошло в Сочи. Затем пара уехала в Ниццу. Для ведущей брак с Анашенковым стал первым. У мужчины же до нее было две жены. От Евгении Зайченко и Асмик Вайе Рейтор у него есть трое сыновей.
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