"Смерть под наркозом": известие от Цыгановой с больничной койки ошарашило народ

57-летняя Вика Цыганова поделилась с поклонниками тревожными новостями о своем здоровье.

Накануне известная певица опубликовала в своем инстаграм-аккаунте вымученное селфи в медицинской маске – судя по всему, фото было сделано в больнице. Вика Цыганова поблагодарила всех тех, кто был рядом и искренне поддерживал ее в трудную минуту.

В посте звезда призналась, что перенесла "маленькую смерть под наркозом". По убеждению артистки, без любви и молитв поклонников ее короткий медикаментозный сон вполне мог бы превратиться в вечность. Цыганова сохранила интригу и не стала посвящать публику в подробности своего диагноза и перенесенной операции. Но очевидно, что произошло что-то серьезное: звезда отметила, что никто из нас не знает, когда именно прервется его жизненный путь. При этом Цыганова уверена, что боль и страдания придают ценность человеческой душе, учат смирению и настоящей любви.

Обеспокоенные подписчики поддержали певицу в комментариях, пожелали ей скорейшего выздоровления и долгих лет жизни. Фанаты написали:

"Храни Вас Господь" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Молимся", "Виктория все будет хорошо, Вы здесь ещё нужны и свыше видит все и защитит Скорейшего выздоровления, берегите себя", "Виктория, будьте здоровы!!! Божьей помощи, всё преодолеете!!!".

Напомним, что в течение долгих лет певица состоит в крепком браке с Вадимом Цыгановым, однако у нее так и не получилось осуществить свою заветную мечту – стать мамой. Ранее "Дни.ру" писали о том, как Вика Цыганова оправдалась за бездетность.