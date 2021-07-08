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Шоу-бизнес
"Смерть под наркозом": известие от Цыгановой с больничной койки ошарашило народ

"Смерть под наркозом": известие от Цыгановой с больничной койки ошарашило народ

57-летняя Вика Цыганова поделилась с поклонниками тревожными новостями о своем здоровье.
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Накануне известная певица опубликовала в своем инстаграм-аккаунте вымученное селфи в медицинской маске – судя по всему, фото было сделано в больнице. Вика Цыганова поблагодарила всех тех, кто был рядом и искренне поддерживал ее в трудную минуту.

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В посте звезда призналась, что перенесла "маленькую смерть под наркозом". По убеждению артистки, без любви и молитв поклонников ее короткий медикаментозный сон вполне мог бы превратиться в вечность. Цыганова сохранила интригу и не стала посвящать публику в подробности своего диагноза и перенесенной операции. Но очевидно, что произошло что-то серьезное: звезда отметила, что никто из нас не знает, когда именно прервется его жизненный путь. При этом Цыганова уверена, что боль и страдания придают ценность человеческой душе, учат смирению и настоящей любви.

Обеспокоенные подписчики поддержали певицу в комментариях, пожелали ей скорейшего выздоровления и долгих лет жизни. Фанаты написали:

"Храни Вас Господь" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Молимся", "Виктория все будет хорошо, Вы здесь ещё нужны и свыше видит все и защитит Скорейшего выздоровления, берегите себя", "Виктория, будьте здоровы!!! Божьей помощи, всё преодолеете!!!".

Напомним, что в течение долгих лет певица состоит в крепком браке с Вадимом Цыгановым, однако у нее так и не получилось осуществить свою заветную мечту – стать мамой. Ранее "Дни.ру" писали о том, как Вика Цыганова оправдалась за бездетность.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 8 июля 2021, 08:55 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Изменившуюся Цыганову невозможно узнать

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