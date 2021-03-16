"Против природы": Вика Цыганова оправдалась за бездетность

Долгое время Вика Цыганова отказывалась принимать тот факт, что не сможет стать мамой. В одно из интервью артистка призналась, что не решилась взять ребенка из детского дома или прибегнуть к ЭКО.

57-летняя певица может похвастаться прекрасно сложившейся историей судьбы. Женщина много лет замужем, является владелицей огромного особняка в Подмосковье и роскошной яхты.

Однако любые богатства не смогли заменить ей исполнение заветного желания. Вика Цыганова так и не успела стать матерью. Находясь в долгом и крепком браке, исполнительница не смогла забеременеть. Возлюбленные рассматривали вариант с усыновлением малыша, но в последний момент отказались.

По словам самой Виктории, супруги переживали из-за возможных болезней ребенка или детских травм, нанесенных жестокими родителями. За все время артистка не нашла в себе силы принять волевое решение и подарить воспитаннику учреждения дом.

"В союзе с Вадимом у меня не было ни одной беременности. К ЭКО тоже не прибегала. Это как будто идешь против природы в моем представлении", – откровенно заявила Цыганова.

Несмотря на это, звезда считает себя счастливой женщиной. Ведь на протяжении тяжелого жизненного этапа ее поддерживал любящий муж. Напомним, что в начале 90-х исполнительницу настигла ошеломляющая популярность, о которой другие музыканты могли только мечтать. Но спустя несколько лет ее востребованность стремительно снизилась. Все это время Вадим Цыганов оставался рядом с женой, решая рабочие и бытовые вопросы.