"Хочется любви": одинокую Барановскую внезапно сняли в объятиях Егора Крида

Личная жизнь Юлии Барановской не дает спокойно спать ее поклонникам. Теперь диве нашли нового мужчину.

Долгое время знаменитости приписывали роман с самыми разными звездами отечественного шоу-бизнеса. Последним в списке значился ее коллега, Дмитрий Борисов. Подписчики долгое время отчаянно пытались найти доказательства того, что они все-таки пара, но ничего серьезного так и не обнаружили. Речь шла и о небольшой интрижке, и о подготовке к свадьбе, но пока никакой подтвержденной информации нет.

Сама же Юлия Барановская в какой-то момент устала от слухов и попыталась донести до публики, что они с Дмитрием лишь хорошие друзья, но никаких близких отношений у них нет. Теперь поклонники, видимо, обнаружили новую "пассию" кумира.

Накануне она опубликовала в личном блоге снимок с Егором Кридом. У исполнителя был день рождения, приглашение на который получила и ведущая. В своем профиле в "Инстаграм" она выложила несколько кадров, но первый из них взбудоражил публику больше всего. На фото она трогательно прижимается к плечу исполнителя, а он крепко обнимает ее. "Хочется Вам с кем-то обняться", "Хорошая пара", "Как нежно обнимает", "Новая пара, видимо", "Так хочется ей любви", – отметили некоторые комментаторы.

Другие пользователи не стали никак оценивать общение знаменитостей и обратили внимание на внешний вид Юлии Барановской. "Вы шикарная", "Безумно красивая", "Просто волшебная! Как же Вы прекрасны", "Просто секси, такая хорошенькая", – восхитились они.

