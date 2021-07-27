"Это просто что-то!": беременная Нюша уплетала шаурму на дне рождения Лопыревой

Российская телеведущая Виктория Лопырева отпраздновала 38-летие. Звезда пригласила на вечеринку многих артистов, среди которых была и певица Нюша, которая ждет второго ребенка.
На видео с праздника певица предстала с животом внушительных размеров. Очевидно, что срок у Нюши уже довольно большой.
30-летняя Нюша подобрала для выхода в свет ярко-красное обтягивающее платье с вырезом на спине и босоножки в тон на высоких каблуках. Кадрами певица поделилась в "Инстаграм".
Нюша рассказала, что в качестве основного блюда на празднике Виктории Лопыревой подавалась шаурма. "Это просто что-то!" – удивилась беременная Нюша.
Напомним, что слухи о беременности Нюши от ее возлюбленного Игоря Сивова появились еще весной этого года. Тогда информацию опровергли официальный представитель и сама певица. Но потом слухи все-таки подтвердились. В клипе "Небо знает" Нюша показала свой округлившийся живот.
Отметим, что первый ребенок Нюши родился в 2018 году. Певица назвала дочь Серафимой-Симбой. Поклонники с сомнением отнеслись к такому выбору имени девочки. Певица объяснила, что ей нравится мультик "король Лев", поэтому и ребенка она решила назвать в честь главного героя.
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