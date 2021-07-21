Всплыло фото абсолютно голого Прилучного

Павел Прилучный показал себя поклонницам во всей красе. Актер снялся перед зеркалом обнаженным.

Артист похвастался спортивной фигурой в сторис своего инстаграм-аккаунта. Еще недавно фанаты заметили, что после развода с Агатой Муцениеце Павел Прилучный обрюзг и перестал поддерживать себя в форме.

Теперь же актер доказал, что занялся собой вплотную, продемонстрировав изменения. Он поразил россиянок роскошным накачанным торсом, красивыми мышцами и прессом. Интимную часть тела Павел Прилучный прикрыл.

"Спорт", – подписал горячий кадр артист. Звезда снова вернулась к тренировкам.

Примечательно, что в то время как Павла Прилучного осыпают в Сети комплиментами, его возлюбленную – актрису Мирославу Карпович критикуют. Знаменитость корят за истощенный вид и настоятельно советуют прекращать худеть. Сам же Павел Прилучный своей избранницей восхищен. Ранее он назвал ее потрясающей.

Напомним, у Павла Прилучного в браке с Агатой Муцениеце родились сын и дочь. Артистку нередко обвиняют в том, что она вяло боролась за свою семью. На это звезда отвечает, что ее семья – это дети и мама, и они никуда не делись.

