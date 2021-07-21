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Шоу-бизнес
Всплыло фото абсолютно голого Прилучного

Всплыло фото абсолютно голого Прилучного

Павел Прилучный показал себя поклонницам во всей красе. Актер снялся перед зеркалом обнаженным.
прочитано 553 раза

Артист похвастался спортивной фигурой в сторис своего инстаграм-аккаунта. Еще недавно фанаты заметили, что после развода с Агатой Муцениеце Павел Прилучный обрюзг и перестал поддерживать себя в форме.

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 Павел Валерьевич Прилучный

Павел Валерьевич Прилучный актер

Теперь же актер доказал, что занялся собой вплотную, продемонстрировав изменения. Он поразил россиянок роскошным накачанным торсом, красивыми мышцами и прессом. Интимную часть тела Павел Прилучный прикрыл.

"Спорт", – подписал горячий кадр артист. Звезда снова вернулась к тренировкам.

Фото: instagram.com / stories/bugevuge

Примечательно, что в то время как Павла Прилучного осыпают в Сети комплиментами, его возлюбленную – актрису Мирославу Карпович критикуют. Знаменитость корят за истощенный вид и настоятельно советуют прекращать худеть. Сам же Павел Прилучный своей избранницей восхищен. Ранее он назвал ее потрясающей.

Напомним, у Павла Прилучного в браке с Агатой Муцениеце родились сын и дочь. Артистку нередко обвиняют в том, что она вяло боролась за свою семью. На это звезда отвечает, что ее семья – это дети и мама, и они никуда не делись.

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Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 21 июля 2021, 20:54 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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Прилучный в ноябре простился с летом

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