Пугачеву закидали камнями за случившееся с дочерью: Не надо портить Лизоньку!

Алла Пугачева разозлила народ своим поступком. Пострадавшей в данной ситуации сочли Лизу Галкину.

Личная жизнь Аллы Пугачевой всегда притягивает внимание общественности. Буквально каждый чих Примадонны становится поводом для бурных обсуждений.

С особой страстью пользователи Сети раздают певице советы на тему воспитания детей. Так, недавний поступок Примадонны вызвал у россиян бурю негодования.

В одном из фан-аккаунтов в "Инстаграме" появилось фото, на котором Лиза Галкина предстала с ярким макияжем. Очевидно, что родители юного дарования были не против того, что девочка пытается выглядеть старше своих лет.

Возмущенные юзеры принялись осуждать Пугачеву за случившееся. Злые языки сошлись во мнении, что Лизе еще рано вести себя подобным образом. Что касается самой Пугачевой, то ей не следовало позволять ребенку краситься, уверен народ.

"Ну зачем симпатичного от природы ребенка гримировать? Глупо и непедагогично!", "Ого, какая красотища! И это только детство! Что же будет, когда будет 18? Есть в кого!", "Не надо портить Лизоньку!", "Есть масса других вещей, которыми можно занять дитя. Пусть пока что книжки читает, а повзрослеть еще успеет", "Зря вы так. Не понимает она еще ничего. Потом жалеть будете", — высказались пользователи.

Стоит отметить, что нашлись и те, кто стал оправдывать Примадонну. Более либерально настроенные люди писали, что взрослый человек сам разберется, как ему воспитывать своего ребенка.