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Шоу-бизнес
72-летняя Пугачева в дерзком мини прикрыла грудь на пляже

72-летняя Пугачева в дерзком мини прикрыла грудь на пляже

В Сеть попало архивное фото Аллы Пугачевой. Внешний вид примадонны всполошил ее поклонников.
прочитано 1214 раз

Алла Пугачева на протяжении десятилетий умудряется оставаться для многих эталоном женственности. Даже на восьмом десятке Примадонна излучает энергетику, которой могут позавидовать старлетки.

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Не даром внешний вид певицы является ежедневным поводом для обсуждений в кругу светских обозревателей. Пугачева может позволить себе вырядиться так, что ее будут сравнивать со школьницей. При этом на критику Алла Борисовна не обратит никакого внимания.

А что было двадцать или тридцать лет назад? Бывший участник и ведущий скандального проекта "Дом-2" дал ответ на этот вопрос.

Рустам Солнцев разместил в своем "Инстаграме" фото, на котором Пугачева предстала еще совсем молодой. На опубликованном снимке Примадонна одета в короткое платье и легкую ветровку.

Такой образ был популярен в девяностые. Что касается конкретно данной фотографии, то она, как утверждают СМИ, датирована 1994-м годом. Тогда Алла Борисовна отдыхала в Крыму.

Поклонники Пугачевой бурно отреагировали на увиденное. "И что? Раньше все были такими", "Главное, что все золото из дома понадевала", "Сам фоткал?", "Отдыхает, пока будущий муж в армии", "В дерзком мини", — поделились впечатлениями комментаторы.

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Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 11 июля 2021, 14:21 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Провернувшая авантюру Пугачева нажила врагов на съемках фильма "Женщина, которая поет"

комментарии

Ответить:

гость
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Ну что сказать? Болезнь налицо и она прогрессирует. И никто уже не пытается её приостановить, понимая, что это бесполезно.
Мадина Улузбаева
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Эту старенькую бабушку спасать нужно, а не глумиться над её болезнью Альцгеймера. Зачем же устраивать всенародное посмешище?
Зеваю:
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Автор- редакция,т.<цензура> коллективный понос-<цензура>-<цензура>-<цензура>-<цензура>-<цензура>!Вы же только что писали,что не может ходить и какой то неведомый народ за нее молится?
1

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