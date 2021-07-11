72-летняя Пугачева в дерзком мини прикрыла грудь на пляже

В Сеть попало архивное фото Аллы Пугачевой. Внешний вид примадонны всполошил ее поклонников.

Алла Пугачева на протяжении десятилетий умудряется оставаться для многих эталоном женственности. Даже на восьмом десятке Примадонна излучает энергетику, которой могут позавидовать старлетки.

Не даром внешний вид певицы является ежедневным поводом для обсуждений в кругу светских обозревателей. Пугачева может позволить себе вырядиться так, что ее будут сравнивать со школьницей. При этом на критику Алла Борисовна не обратит никакого внимания.

А что было двадцать или тридцать лет назад? Бывший участник и ведущий скандального проекта "Дом-2" дал ответ на этот вопрос.

Рустам Солнцев разместил в своем "Инстаграме" фото, на котором Пугачева предстала еще совсем молодой. На опубликованном снимке Примадонна одета в короткое платье и легкую ветровку.

Такой образ был популярен в девяностые. Что касается конкретно данной фотографии, то она, как утверждают СМИ, датирована 1994-м годом. Тогда Алла Борисовна отдыхала в Крыму.

Поклонники Пугачевой бурно отреагировали на увиденное. "И что? Раньше все были такими", "Главное, что все золото из дома понадевала", "Сам фоткал?", "Отдыхает, пока будущий муж в армии", "В дерзком мини", — поделились впечатлениями комментаторы.