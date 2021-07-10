Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Лечение бессильно: Померкшую в коме МакSим перевели на новый аппарат
Тяжелобольная Слава теряет память
"Удалили глаз": Дима Билан не может прийти в себя после операции
Цветущая и похудевшая Заворотнюк предстала во всей красе после разговоров о смертельной болезни
партнеры
Суббота
10 июля
Лента новостей
13:07
"Это лохи какие-то, самозванцы": актер Епифанцев вывел экстрасенсов на чистую воду
12:17
"Все обострилось": Татьяна Лазарева мучается неизлечимым заболеванием
12:17
Устроила западню: Николаев объяснил странные выходки Пугачевой на сцене
11:25
Скрывает детей? Что известно о личной жизни Кабаевой
11:22
Альцгеймер? Джо Байден снова забыл имя американского министра
10:41
Народ молится за резко сдавшую Пугачеву: Еле ходит
07:52
"Много раз и очень болезненно": Решетова заявила об избиениях
04:27
Жарища! Полина Гагарина пошла на улицу в латексных трусах и сапогах
02:36
Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня, 10 июля
00:04
Рассказавшей об унизительном сексе бывшей жене Аршавина дали под дых
22:39
Гороскоп на неделю с 12 по 18 июля 2021 года
21:54
Бандере хотят вернуть звание Героя Украины
21:40
В Новой Москве мигранты устроили массовую драку
21:29
В Москве спасли тонувшего в пруду ребенка
21:05
В Серпухове надругались над женщиной в парке
21:01
Путин и Байден провели телефонный разговор
20:38
Умер знаменитый ведущий РЕН ТВ
20:21
Политолог Погребинский: США не хотят брать Украину в НАТО
19:49
В Хабаровске ехавшие на вызов пожарные погибли в ДТП
19:15
Политолог Сатановский обвинил США в убийстве президента Гаити
18:55
Отключили от ЭКМО: МакSим не смогла дышать самостоятельно
18:54
"Большинство жен портят свои отношения": муж Бородиной разоткровенничался перед разводом
18:46
"Проколола губы иглой и выдавила гель": известную телеведущую изуродовал бездарный косметолог
18:36
Под Челябинском пожар перекинулся на крыши домов
18:22
На каком сроке беременным можно прививаться от COVID-19? Ответ Роспотребнадзора
18:16
"Какие у нее ко мне претензии?": директор "Ленкома" взорвался после вопроса о дочери Захарова
18:15
Мамина копия: Мария Кожевникова впервые показала лицо младшего сына
18:10
Оголившаяся мать Насти Ивлеевой всполошила россиян
18:04
США поставили Зеленского на место из-за коррупции
17:31
Лучшие фильмы и сериалы первой половины 2021 года
17:28
В Симферополе женщину госпитализировали после падения со второго этажа в аэропорту
17:27
"Зачем вы уничтожаете Бузову?": затравленного Кадони заставили оправдываться
17:23
"В глазах потемнело": Бабкиной стало плохо прямо на сцене
16:55
В Анапе на прогулочном судне взорвался газ
16:51
Директор раскрыл пенсию ушедшего на покой Моисеева
16:45
Только родившая избранница Янковского удивила стройностью: Как будто и не было
16:37
"Дай бог вам с Ксенией девочку!": Собчак и Богомолова отправили в роддом
16:13
Мадонна влезла в скандал с недееспособной Бритни Спирс
16:13
"Мы неплохо смотримся вместе": Лорак высказалась о связи с Лазаревым
16:06
"Не жрите его!": ужасающий поступок Голубкиной в день похорон Меньшова ошарашил россиян
16:02
Интимные прикосновения и постельные фото: Асмус выздоравливает в компании нового любовника
15:55
Заявления Лукашенко о "западной угрозе" адресованы России – политолог Шрайбман
15:43
"Прячет джинсы, чтобы не ушел": молодая жена Николаева борется за мужа
15:41
Сраженная страшной болезнью Догилева сделала заявление из больницы
15:33
Тело чемпионки СССР обнаружили в столице: умерла четыре дня назад
15:15
"Богиня": Орбакайте показала свой персик
15:09
Снимала стресс: встреча Арзамасовой с тренером один на один попала на видео
15:06
Блогер Mellstroy избежал тюрьмы после избиения девушки
14:45
"Не узнать Наталью": Королеву обвинили в злоупотреблении фотошопом
14:41
Открестившегося от сына Мамаева публично пристыдили: Мельчают мужики
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Зачем вы уничтожаете Бузову?": затравленного Кадони заставили оправдываться
Тихановская о борьбе Лукашенко со СМИ: Режим боится правды
"Чуть не рухнула": резко сдавшая Пугачева не смогла выйти из машины самостоятельно
Лукашенко опасается начала войны в Белоруссии: Международной безопасности не существует
Лидер НАУ Латушко отмерил президентский срок для Лукашенко
Токсическое повреждение мозга и депрессия: обнародованы детали состояния тяжелобольной экс-супруги Аршавина
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Устроила западню: Николаев объяснил странные выходки Пугачевой на сцене

Устроила западню: Николаев объяснил странные выходки Пугачевой на сцене

Игорь Николаев объяснил особенное поведение Примадонны перед публикой. Алла Пугачева преследовала цель.
прочитано 354 раза

Фееричные выступления Аллы Пугачевой воодушевляли народ десятки лет. Яркая артистка мощно влияла на разношерстную публику не только голосом, но манерами. По-истине колдовское влияние Примадонны на слушателей было заметно невооруженным глазом. Игорь Николаев рассказал, что народная артистка не просто зарабатывала на пении, а использовала поклонников в личных целях. По словам композитора, Алла Пугачева забирала у людей энергию.

ПО ТЕМЕ

Народ молится за резко сдавшую Пугачеву: Еле ходит

 Последние новости шоу-бизнеса

Сюжеты Последние новости шоу-бизнеса

Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

 Игорь Юрьевич Николаев

Игорь Юрьевич Николаев певец, поэт, композитор, музыкальный продюсер

Игорь Николаев отметил, что восемь лет наблюдал за тем, как Примадонна мастерски применяет специальные методики, которые позволяют подпитываться за счет других. "Не случаен этот ее знаменитый жест — раскрытые, протянутые в зал руки. Или вспомнить, как Алла откидывала назад волосы, открывая лоб", — выразился звездный мужчина. Композитор уверяет: певица не только брала энергию от ничего не подозревающего народа, но и делилась ею.


То ли энергетические практики действительно дали прекрасный результат Алле Пугачевой, то ли это сделали удачная пиар-компания и пластическая хирургия. Удивительно, но 72-летняя артистка выглядит подтянутой и энергичной, наслаждается жизнью с молодым мужем, а россияне по-прежнему обожают ее личность и песни. Так или иначе, Примадонна стала образцовой артисткой на отечественной сцене и многие стараются ей подражать.


ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 10 июля 2021, 12:17 Источник: 7 Дней ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Роскошная Пугачева притащила молодого мужа к покойнику

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Народ молится за резко сдавшую Пугачеву: Еле ходит

Поклонники забили тревогу
Шоу-бизнес

Токсическое повреждение мозга и депрессия: обнародованы детали состояния тяжелобольной экс-супруги Аршавина

Названы причины болезни
Шоу-бизнес

"Лютая несправедливость": раскрыта правда о публичном срыве Билана

Сестра певца прояснила ситуацию
Шоу-бизнес

Максакова в откровенном бикини показала расплывшуюся фигуру

Оперная певица покрасовалась на пляже

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 12 по 18 июля 2021 года
Гороскоп на неделю с 5 по 11 июля 2021 года
Гороскоп удачи на 2022 год
Гороскоп на июль 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+