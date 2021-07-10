Устроила западню: Николаев объяснил странные выходки Пугачевой на сцене

Игорь Николаев объяснил особенное поведение Примадонны перед публикой. Алла Пугачева преследовала цель.

Фееричные выступления Аллы Пугачевой воодушевляли народ десятки лет. Яркая артистка мощно влияла на разношерстную публику не только голосом, но манерами. По-истине колдовское влияние Примадонны на слушателей было заметно невооруженным глазом. Игорь Николаев рассказал, что народная артистка не просто зарабатывала на пении, а использовала поклонников в личных целях. По словам композитора, Алла Пугачева забирала у людей энергию.

Игорь Николаев отметил, что восемь лет наблюдал за тем, как Примадонна мастерски применяет специальные методики, которые позволяют подпитываться за счет других. "Не случаен этот ее знаменитый жест — раскрытые, протянутые в зал руки. Или вспомнить, как Алла откидывала назад волосы, открывая лоб", — выразился звездный мужчина. Композитор уверяет: певица не только брала энергию от ничего не подозревающего народа, но и делилась ею.

То ли энергетические практики действительно дали прекрасный результат Алле Пугачевой, то ли это сделали удачная пиар-компания и пластическая хирургия. Удивительно, но 72-летняя артистка выглядит подтянутой и энергичной, наслаждается жизнью с молодым мужем, а россияне по-прежнему обожают ее личность и песни. Так или иначе, Примадонна стала образцовой артисткой на отечественной сцене и многие стараются ей подражать.

