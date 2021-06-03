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Шоу-бизнес
Певица Слава рассказала о сексе с Тимати и Егором Кридом

Певица Слава рассказала о сексе с Тимати и Егором Кридом

Дочь певицы Славы Александра заявила о симпатии к Егору Криду. Однако звездная мать не разделяет ее увлечений.
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Недавно на телеканале ТНТ закончилось шоу "Холостяк". Тимати выбрал среди участниц модель из Испании Екатерину Сафарову. Как выяснилось, участницей программы мечтала стать и дочь российской певицы Славы Александра. Но целью девушки был не сам рэпер Тимати, а его коллега Егор Крид. Она хотела использовать шанс, чтобы войти в их окружение. "Мне нравится Егор Крид! — сказала дочь певицы на съемках ютуб-шоу "ДаДа-НетНет".

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Напомним, дочери певицы Славы Александре Морозовой — 22 года. Она успешно строит карьеру в сфере шоу-бизнеса. Между тем, несмотря на симпатии к Егору Криду, у Саши есть молодой человек, который давно ухаживает за ней. Певица Слава одобряет ее выбор. Она даже сняла им квартиру для совместного проживания недалеко от университета. А вот насчет Тимати и Егора Крида она высказалась категорично. Она считает, что в сексе они не блещут, поэтому и ловить рядом с ними нормальной женщине нечего.

"В сексуальном плане, мне кажется, они вообще никакущие! Я это знаю просто! Я чувствую мужчин", – заявила Слава.

Шоу "Холостяк" артистка тоже раскритиковала. Она считает, что проект создан для пиара нескольких людей, и не более. Ничего занимательного в нем нет и быть и не может.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что в семье певицы Славы случилось несчастье. Ребенок сломал руку, и ему никак не могли оказать помощь.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Roman Denisov, Роман Денисов / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 3 июня 2021, 17:01 Источник: Starhit.ru ✓ Надежный источник
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