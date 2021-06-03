Певица Слава рассказала о сексе с Тимати и Егором Кридом

Дочь певицы Славы Александра заявила о симпатии к Егору Криду. Однако звездная мать не разделяет ее увлечений.

Недавно на телеканале ТНТ закончилось шоу "Холостяк". Тимати выбрал среди участниц модель из Испании Екатерину Сафарову. Как выяснилось, участницей программы мечтала стать и дочь российской певицы Славы Александра. Но целью девушки был не сам рэпер Тимати, а его коллега Егор Крид. Она хотела использовать шанс, чтобы войти в их окружение. "Мне нравится Егор Крид! — сказала дочь певицы на съемках ютуб-шоу "ДаДа-НетНет".

Напомним, дочери певицы Славы Александре Морозовой — 22 года. Она успешно строит карьеру в сфере шоу-бизнеса. Между тем, несмотря на симпатии к Егору Криду, у Саши есть молодой человек, который давно ухаживает за ней. Певица Слава одобряет ее выбор. Она даже сняла им квартиру для совместного проживания недалеко от университета. А вот насчет Тимати и Егора Крида она высказалась категорично. Она считает, что в сексе они не блещут, поэтому и ловить рядом с ними нормальной женщине нечего.

"В сексуальном плане, мне кажется, они вообще никакущие! Я это знаю просто! Я чувствую мужчин", – заявила Слава.

Шоу "Холостяк" артистка тоже раскритиковала. Она считает, что проект создан для пиара нескольких людей, и не более. Ничего занимательного в нем нет и быть и не может.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что в семье певицы Славы случилось несчастье. Ребенок сломал руку, и ему никак не могли оказать помощь.