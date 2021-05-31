Певица Слава потратила 100 миллионов на квартиру для тусовок

Известная певица Слава приобрела очередное элитное жилье, в котором даже не планирует жить.

Анастасия Сланевская, известная в шоу-бизнесе под псевдонимом Слава, похвасталась новым приобретением. Эпатажная артистка купила квартиру за 100 миллионов рублей в деловом центре "Москва-Сити". Из окон нового жилья, расположенного на 34-ом этаже, открывается живописный вид на старые районы столицы и Москву-реку. Певица Слава призналась, что давно мечтала именно о такой квартире и просто осуществила свою мечту.

Знаменитость не планирует постоянно жить в этой квартире, но и сдавать ее не хочет, так как ей жалко пускать туда посторонних людей. Женщина призналась, что будет использовать жилплощадь для тусовок и праздников. Пока там нет даже стен, да и потом планируется сохранить свободное пространство и отделить только санузел.

Как сообщил телеканал "НТВ", у певицы уже есть жилье и не только в Москве, но также в Сочи и за границей. Новое приобретение стало седьмой по счету недвижимостью в собственности 41-летней певицы.

В беседе с корреспондентом программы "Ты не поверишь!" звезда заявила, что нужно уметь хорошо зарабатывать, а также не бояться тратить. Исполнительница уверена, что деньги возвращаются к тому, кто легко с ними расстается. Жадные люди, по мнению Славы, так и останутся ни с чем до конца своей жизни.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что любящий муж подарил певице Славе часы, стоимость которых превышает 5 миллионов евро.