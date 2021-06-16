Муцениеце о проблемах в сексе: Сама разбирайся с тем, как меня ублажать

У актрисы Агаты Муцениеце двое детей – Тимофей и Мия. Наследников знаменитость родила в браке со звездой сериала "Мажор" Павлом Прилучным. После развода артистка развернула активную деятельность в Сети – запустила несколько ютуб-проектов. Например, в шоу Агаты MamBook поднимают темы, связанные с появлением детей, их воспитанием и развитием.
В свежем выпуске программы MamBook Муцениеце и ее гости обсудили интимную близость после родов. Елена Панарина – жена участника коллектива "Хлеб" рассказала, что целый год после появления малыша не могла нормально заниматься сексом. Избавиться от дискомфорта новоиспеченной маме не помогали даже смазки.
По словам Агаты Муцениеце, мужчины никак не поддерживают своих жен в такие моменты, считают, что все должно наладиться само. "Ты — мать, сама разбирайся со своим телом, с этим младенцем, с тем, как меня ублажать", – отметила актриса. Мужьям только родивших женщин необходимо осознать, как много в этом вопросе зависит от них.
Сексолог Ольга Василенко вторила бывшей жене Павла Прилучного. По словам специалиста, проблемы в интимной сфере решают оба партнера. Игнорирование жалоб супруги на потерю чувствительности или боль может привести к разводу, так как женщины начинают избегать близости.
Агата Муцениеце рассказала также, что некоторые матери позволяют себе нарушать чужие границы. Родительницы почему-то считают, что вправе навязывать другим свое мнение. Актриса удалилась из всех мамских чатов и групп, так как женщины там были очень агрессивные и злые.
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