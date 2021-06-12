Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Пугачева в гневе вычеркнула из семьи близких Орбакайте людей
"Срамота": опозорившуюся Валерию высмеяли всей страной на "Первом канале"
Продюсер Лободы о "новобрачных" Киркорове и Даве: На Кавказе таких расчленяли на шашлыки
Вторая Легкоступова! Опухшая Максакова рядом с граненым стаканом шокировала внешностью
партнеры
Суббота
12 июня
Лента новостей
18:42
Реакцию Путина на оскорбление Байдена оценили: Умен и тщательно подбирает слова
18:12
В оперштабе объяснили введенные в Москве ограничения против коронавируса
18:09
За волосы Ивлеевой назначили цену
18:07
Беременная Арзамасова подвергла нерожденного ребенка опасности
18:07
Домработница Макеевой трудилась в адских условиях
18:05
Политолог Акопов рассказал о стратегии Путина на переговорах с Байденом
17:53
Веселую вдову Зудину застукали за поцелуями с молодым артистом
17:53
Рудковская показала 8-месячного сына
17:45
Поргина поведала щекотливую историю о Смоктуновском
17:35
Забавы российского блогера-миллионника закончились уголовным делом
17:34
Назло всем: Бузова станет постоянной актрисой МХАТа
17:22
Российский флаг запустили в стратосферу
17:11
Бывший муж Бузовой вновь стал отцом: Моя птичка
17:04
Пострадавшая в аварии с Эдвардом Билом женщина рассказала о тяжелой реабилитации
16:51
Эксперт Ищенко о сути разговора Байдена с Зеленским: Не беспокойся, дурак
16:47
Елизавета II схватила меч на приеме для лидеров государств
16:44
Аргентинские политики обратились к россиянам в праздничный день
16:30
Почему жена тяжелобольной звезды сериала "Убойная сила" вынуждена считать каждую копейку
16:04
Эксперт Акопов раскрыл смысл разговора Байдена с Зеленским: Тактическая победа
15:56
Собянин продлил выходные для ослабления скорости распространения коронавируса
15:45
Боярский поставил на кон главную ценность
15:31
Наталья Орейро в кокошнике обратилась к россиянам в важный день
14:58
Работники "Норникеля" поздравили жителей страны с Днем России
14:52
Путин поздравил граждан с Днем России
13:45
"Владею профессиональным срачем": Собчак резко ответила Киркорову и Крапивиной
13:43
Почему Путин согласился на встречу с Байденом? Отвечает Песков
13:26
Вид 76-летней Вертинской потряс народ: Как такое возможно?
13:16
"Старомодно звучит слово "бабушка": Зудина открестилась от нового статуса
13:07
"Лечит любые раны": Усыпанная деньгами Самойлова закрыла глаза на измены
12:58
Политолог Скачко сравнил Украину со странами Африки
12:45
"Насладились позором?": родственники Бузовой явились на громкую премьеру
12:34
В России умер шестикратный чемпион мира по конькобежному спорту
12:21
Казанова шокировала откровениями о бурной молодости
12:06
Гонимая из МХАТа Бузова сцепилась с озлобленным Пригожиным: Кто кого?
12:04
Венедиктов о тяжелых последствиях для Лукашенко из-за задержания Протасевича: Изгнан из гестапо за жестокость
12:03
Муцениеце пристрастилась к пиву после громкого развода
11:55
Изгнанная из семьи Максакова взмолилась о пощаде: Меня выживают
11:29
Заявлено о серьезных проблемах у Собчак после скандальной выходки: Подписала себе приговор
11:24
Исчезнувшего сына Моргунова обнаружили в могиле матери
11:19
"Хочется уйти в тень": Бородина с трудом переживает кризис в отношениях
11:11
Американский журналист задал неудобный вопрос Путину после громких слов Байдена
10:55
Хитрая Ротару утерла нос: Пугачева с треском провалилась
10:47
Взбесившая россиян Бузова пообещала чаще выходить на сцену
10:39
Молодая жена Бондарчука впервые показала себя после родов
08:00
В Сети всплыло фото кричащего от счастья Задорнова с молодой красоткой
04:01
Нищие актеры в гневе из-за баснословного гонорара выскочки Бузовой: Дискриминация
02:03
"Перестань": дети Кейт Миддлтон замучились от увлечения герцогини
00:03
"Уровень нетерпимости зашкаливает": плюющей на соседей Гвердцители поставили диагноз
22:08
Эксперт Муратов: Зеленский втоптал себя в политическую грязь
22:03
52-летняя Варум призналась в серьезной зависимости
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Нет сил и слов": во МХАТе избавились от воющей Бузовой
"Большего позора не видел": возомнившую себя актрисой Бузову втоптали в грязь
Оказавшаяся на грани Рынска рискует остаться на улице с годовалой дочерью: Плохо с сердцем
"Тело очень неприятное": полуголый муж Королевой в памперсах вызвал оторопь
В предвкушении позора: первые кадры со спектакля с Бузовой шокировали народ
Взбесившая россиян Бузова пообещала чаще выходить на сцену
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Беременная Арзамасова подвергла нерожденного ребенка опасности

Беременная Арзамасова подвергла нерожденного ребенка опасности

Елизавета Арзамасова опубликовала снимок из джакузи, пожелав подписчикам ее блога добрых снов.
прочитано 313 раз

На снимке знаменитость сидит в бурлящей ванне с пеной. Артистка облокотилась на край купели и с улыбкой смотрит в кадр.

ПО ТЕМЕ

"Это вообще несерьезно": Авербух резко высказался о мезальянсе с Арзамасовой

Беременная Арзамасова шокировала своим видом

 Елизавета Николаевна Арзамасова

Елизавета Николаевна Арзамасова актриса, ведущая

Большинство поклонников с восторгом приняли новую фотографию Елизаветы Арзамасовой, отметив, что она светится от счастья и беременность ей очень к лицу. Другие же, наоборот, испугались за нерожденного ребенка актрисы, заявив, что в ее положении противопоказано лежать в джакузи.

"Лизонька только не в горячей воде пожалуйста! Осторожнее (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Доброй ночи уже Лизонька, вы прекрасны джакузи это круто, хотела вам от себя немного будучи беременной ванны принимать не очень рекомендуют лучше душ. Я сама мама", – написали сердобольные поклонницы.

Впрочем, как выяснилось позднее, снимок сделан еще до беременности. К счастью, здоровью будущей мамы ничего не угрожает.

Напомним, о том, что Илья Авербух и Лиза Арзамасова ждут ребенка, стало известно в конце апреля. Актриса в личном блоге опубликовала трогательное видео, на котором заметен округлившийся живот. Она отметила, что решила сама обо всем сказать поклонникам, чтобы избежать слухов. Для актрисы этот ребенок станет первым, а у Авебруха уже подрастает сын Мартин от предыдущего брака.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Елизавета Арзамасова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 12 июня 2021, 18:07 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Газманов и Арзамасова показали чувства на красной дорожке

комментарии

Ответить:

ВАСЬЯ
Пожаловаться Ответить
Скоро суррогатка родит и не будет опасности. Родится гурвинек с вывернутым носом, как у арзамасовой. И будет на одного носатого и пархатого больше.
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Казанова шокировала откровениями о бурной молодости

Звезда вспомнила юные годы

Шоу-бизнес

"Хочется уйти в тень": Бородина с трудом переживает кризис в отношениях

В сети давно ходят слухи о расставании пары

Шоу-бизнес

"Старомодно звучит слово "бабушка": Зудина открестилась от нового статуса

Звезде нравится обращение по имени
Шоу-бизнес

Молодая жена Бондарчука впервые показала себя после родов

В марте она стала мамой

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 14 по 20 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня 2021 года
Гороскоп на июнь 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+