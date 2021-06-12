Беременная Арзамасова подвергла нерожденного ребенка опасности

На снимке знаменитость сидит в бурлящей ванне с пеной. Артистка облокотилась на край купели и с улыбкой смотрит в кадр.
Большинство поклонников с восторгом приняли новую фотографию Елизаветы Арзамасовой, отметив, что она светится от счастья и беременность ей очень к лицу. Другие же, наоборот, испугались за нерожденного ребенка актрисы, заявив, что в ее положении противопоказано лежать в джакузи.
"Лизонька только не в горячей воде пожалуйста! Осторожнее (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Доброй ночи уже Лизонька, вы прекрасны джакузи это круто, хотела вам от себя немного будучи беременной ванны принимать не очень рекомендуют лучше душ. Я сама мама", – написали сердобольные поклонницы.
Впрочем, как выяснилось позднее, снимок сделан еще до беременности. К счастью, здоровью будущей мамы ничего не угрожает.
Напомним, о том, что Илья Авербух и Лиза Арзамасова ждут ребенка, стало известно в конце апреля. Актриса в личном блоге опубликовала трогательное видео, на котором заметен округлившийся живот. Она отметила, что решила сама обо всем сказать поклонникам, чтобы избежать слухов. Для актрисы этот ребенок станет первым, а у Авебруха уже подрастает сын Мартин от предыдущего брака.
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