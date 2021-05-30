"Дети для меня все": Климова о материнстве

В эфире программы "Однажды..." на телеканале "НТВ" актриса поделилась подробностями личной жизни. Екатерина Климова является мамой четверых детей, поэтому ее можно считать экспертом в воспитании.
Звезда не так часто проводит время с семьей, потому что много работает, чтобы обеспечить детям достойную жизнь. Однако каждый свободный час актриса посвящает маленьким чадам.
Также Екатерина Климова утверждает, что дети – смысл ее жизни, а важнее семьи нет ничего. Первостепенно для нее материнство, а уже после профессиональная реализация и артистическая карьера.
"Дети для меня все. Вопрос рожать или не рожать никогда не стоял. В моем сознании нет другого варианта. Я сначала женщина, которая по своим предназначениям на этой Земле должна стать матерью, должна выполнить свою функцию, а потом уже артистка", – поделилась звезда.
Кроме того, по мнению Екатерины, она выбрала самую эгоистичную профессию, на которой приходится пахать сутками. Иногда, признается актриса, она пропускает важные семейные торжества из-за съемок или спектаклей.
"Для меня жертвы — это не попасть на день рождения ребенка, я стараюсь не пропускать, но бывают разные ситуацию. Дети выросли в этом, уже не знают, как бывает иначе", – рассказала Климова.
Напомним, что Екатерина Климова трижды была замужем. Однако ни один брак не стал удачным. Актриса воспитывает дочерей Елизавету и Изабеллу и сыновей Матвея и Корнея.
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