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Шоу-бизнес
"Дети для меня все": Климова о материнстве

"Дети для меня все": Климова о материнстве

Артистка Екатерина Климова утверждает, что никогда не задумывалась об аборте.
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В эфире программы "Однажды..." на телеканале "НТВ" актриса поделилась подробностями личной жизни. Екатерина Климова является мамой четверых детей, поэтому ее можно считать экспертом в воспитании.

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Звезда не так часто проводит время с семьей, потому что много работает, чтобы обеспечить детям достойную жизнь. Однако каждый свободный час актриса посвящает маленьким чадам.

Также Екатерина Климова утверждает, что дети – смысл ее жизни, а важнее семьи нет ничего. Первостепенно для нее материнство, а уже после профессиональная реализация и артистическая карьера.

"Дети для меня все. Вопрос рожать или не рожать никогда не стоял. В моем сознании нет другого варианта. Я сначала женщина, которая по своим предназначениям на этой Земле должна стать матерью, должна выполнить свою функцию, а потом уже артистка", – поделилась звезда.

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Публикация от Екатерина Климова (@klimovagram)

Кроме того, по мнению Екатерины, она выбрала самую эгоистичную профессию, на которой приходится пахать сутками. Иногда, признается актриса, она пропускает важные семейные торжества из-за съемок или спектаклей.

"Для меня жертвы — это не попасть на день рождения ребенка, я стараюсь не пропускать, но бывают разные ситуацию. Дети выросли в этом, уже не знают, как бывает иначе", – рассказала Климова.

Напомним, что Екатерина Климова трижды была замужем. Однако ни один брак не стал удачным. Актриса воспитывает дочерей Елизавету и Изабеллу и сыновей Матвея и Корнея.

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Екатерина Климова. Фото: Anatoly Lomohov/ Russian Look/ www.globallookpress.com
30 мая 2021, 17:21 Источник: Программа "Однажды..." на "НТВ" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Дети Климовой: как живут и чем занимаются наследники актрисы

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Красивая многодетная мамочка.
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