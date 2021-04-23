Сделано заявление о второй беременности певицы Нюши

Звезда сделала неожиданное заявление на премии Glamour Eco Award. Она сказала со сцены, что находится в интересном положении.
Знаменитость отметила, что к ней пришло осознание того, что отныне она ответственна за еще одну маленькую жизнь, которая зародилась внутри нее. Певица Нюша добавила, что скоро на свет появится новый человек.
Новость произвела на поклонников эффект разорвавшейся бомбы. Они принялись активно обсуждать радостное известие. Некоторые даже разглядели якобы округлившийся животик певицы Нюши. Но выяснилось, что артистка просто подобрала неудачную футболку, которая ее полнит.
Фразы же оказались выдернутыми из контекста. По словам представительницы знаменитости, певица Нюша не ждет ребенка. Она отметила, что речь в выступлении исполнительницы шла о ее первой беременности. Таким образом артистка ответила на вопрос о том, что сподвигнуло ее стать экоактивистом.
Примечательно, что слухи о предстоящем пополнении в звездной семье ходят в Сети с 2020 года. Поводом для домыслов стало фото, на котором певица Нюша предстала в платье, прикрывая живот рукой.
Напомним, что у звезды и ее мужа Игоря Сивова уже есть дочь Симба. Артистка души не чает в малышке и проявляет себя, как заботливая мать.
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