"20 лет жила под крылом": Звезда "Беспринципных" объявила о связи с Табаковым

Звезда сериала "Беспринципные" Кристина Бабушкина начала сниматься в кино еще будучи студенткой Школы-студии МХАТ. Прежде чем согласиться на роль, она спрашивала разрешения у Олега Табакова. Опытный наставник внимательно расспрашивал начинающую актрису о предлагаемых ей картинах, чтобы уберечь от возможных бед. Когда Кристина Бабушкина получила высшее образование, кинорежиссер взял ее в свою труппу на постоянной основе.
По словам знаменитости, Олег Табаков не сразу принял ее в свою команду. Мужчина максимально оттягивал время, заставляя Кристину Бабушкину волноваться и предаваться печальным мыслям. Звезда призналась, что она была близка к инфаркту, когда ей предложили заполнить документы, но игра стоила свеч. У актрисы было сильное желание остаться в окружении своих преподавателей, которые стали очень много для нее значить за годы обучения.
"Собственно, 20 лет я так и жила под крылом Олега Павловича. Три года его нет... И нам пришлось заново учиться работать", — объявила Кристина Бабушкина в интервью. По словам артистки, режиссер отговорил ее брать псевдоним. Актриса хотела взять фамилию матери — Орловская, но Олег Табаков выступил против этого и Кристина безоговорочно его послушалась.
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