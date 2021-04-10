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"Ужас!": фото молодящейся Пугачевой без ретуши и фильтров шокировало народ

Недавно Алла Пугачева снова вышла в свет. В связи с этим в Сети появилось множество новых фотографий народной артистки.
прочитано 897 раз

В пятницу, 9 апреля, Алла Пугачева появилась в МХТ имени Чехова. Народная артистка пришла посмотреть спектакль "XX век. Бал", постановкой которого занималась хореограф Алла Сигалова. Позже в инстаграм-аккаунте театра был опубликован снимок без ретуши и фильтров, на котором примадонна российской эстрады позирует рядом с артистами.

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Некоторые интернет-пользователи признались, что среди трех десятков лиц с трудом нашли Аллу Борисовну, ведь она перестала быть похожей на себя. Одни удивились резким изменениям во внешности знаменитости, но все равно признались в любви к артистке, а другие – ужаснулись и не стали скрывать отвращения.

Например, подписчик инстаграм-аккаунта МХТ задался вопросом: "Что с лицом у нее случилось?". Кто-то не сдержался: "В чем ее особенность? Ужас". Другие же принялись констатировать: "Увы, годы берут свое", "Отличная певица, но молодится".

По мнению экспертов в области косметологии, Алла Пугачева перенесла несколько пластических операций. Поклонники все чаще отмечают, что примадонна российской эстрады больше похожа на Людмилу Гурченко, которая, по их мнению, изуродовала лицо после череды операций.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 10 апреля 2021, 16:49 Источник: Instagram
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комментарии

Ответить:

Гость688313
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Гад
Старухе 77 лет ели ноги таскает. Противно смотреть на ходячий труп.
Ей будет 72 года, но все равно страшна и стилист у нее никудышный. Молодежные шмотки ее не красят, а пакля на голове как у бабы-Яги.
ВАСЬЯ
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Дни ру, это днище, помойка и вонище.
Гад
Пожаловаться Ответить
Старухе 77 лет ели ноги таскает. Противно смотреть на ходячий труп.
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