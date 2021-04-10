"Ужас!": фото молодящейся Пугачевой без ретуши и фильтров шокировало народ

В пятницу, 9 апреля, Алла Пугачева появилась в МХТ имени Чехова. Народная артистка пришла посмотреть спектакль "XX век. Бал", постановкой которого занималась хореограф Алла Сигалова. Позже в инстаграм-аккаунте театра был опубликован снимок без ретуши и фильтров, на котором примадонна российской эстрады позирует рядом с артистами.
Некоторые интернет-пользователи признались, что среди трех десятков лиц с трудом нашли Аллу Борисовну, ведь она перестала быть похожей на себя. Одни удивились резким изменениям во внешности знаменитости, но все равно признались в любви к артистке, а другие – ужаснулись и не стали скрывать отвращения.
Например, подписчик инстаграм-аккаунта МХТ задался вопросом: "Что с лицом у нее случилось?". Кто-то не сдержался: "В чем ее особенность? Ужас". Другие же принялись констатировать: "Увы, годы берут свое", "Отличная певица, но молодится".
По мнению экспертов в области косметологии, Алла Пугачева перенесла несколько пластических операций. Поклонники все чаще отмечают, что примадонна российской эстрады больше похожа на Людмилу Гурченко, которая, по их мнению, изуродовала лицо после череды операций.
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