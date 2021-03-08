Кольцо за 22 миллиона: что ждет невесту Тимати

14 марта в эфире появится первый выпуск скандального телепроекта "Холостяк". Известно, что главным героем нового сезона станет Тимур Юнусов. Молодой человек публично пообещал создать незабываемую историю.

Организаторы съемок тщательно скрывают имена участниц шоу. Несмотря на всю таинственную и загадочную обстановку проекта, уже удалось выведать несколько подробностей. На сегодняшний день рассекречены только две девушки – это Дарья Погадаева и Мария Вебер.

Самое важное – всплыли слухи о главном подарке Тимати. Похоже, что будущий жених знатно раскошелился и вложился в кольцо из белого золота с крупным камнем и бриллиантовой россыпью вокруг для победительницы сезона.

Любознательные поклонники подсчитали, что подобное украшение стоило около 300 тысяч долларов – это, примерно, 22 миллиона рублей. По словам самого рэпера, такие подарки заслуживают только самые дорогие люди.

Напомним, несколько месяцев подряд в социальных сетях обсуждаются фотографии Тимати и незнакомой брюнетки. Оказалось, что Юнусов уже давным-давно променял Решетову на новую пассию с шикарным формами. Девушку опознали как модель Анастасию Вербовую. Стоит отметить, что она мгновенно приобрела статус победительницы "Холостяка" и "близкой" подруги рэпера.

Позже выяснилось, что Тимур и Анастасия были лишь гостями вечеринки, проводившейся в Дубае. Сама же Вербовая заявила, что может похвастаться долгими и серьезными отношениями с молодым человеком, который никаким образом не относится к персоне татуированного музыканта.