Кольцо за 22 миллиона: что ждет невесту Тимати

Организаторы съемок тщательно скрывают имена участниц шоу. Несмотря на всю таинственную и загадочную обстановку проекта, уже удалось выведать несколько подробностей. На сегодняшний день рассекречены только две девушки – это Дарья Погадаева и Мария Вебер.
Самое важное – всплыли слухи о главном подарке Тимати. Похоже, что будущий жених знатно раскошелился и вложился в кольцо из белого золота с крупным камнем и бриллиантовой россыпью вокруг для победительницы сезона.
Любознательные поклонники подсчитали, что подобное украшение стоило около 300 тысяч долларов – это, примерно, 22 миллиона рублей. По словам самого рэпера, такие подарки заслуживают только самые дорогие люди.
Напомним, несколько месяцев подряд в социальных сетях обсуждаются фотографии Тимати и незнакомой брюнетки. Оказалось, что Юнусов уже давным-давно променял Решетову на новую пассию с шикарным формами. Девушку опознали как модель Анастасию Вербовую. Стоит отметить, что она мгновенно приобрела статус победительницы "Холостяка" и "близкой" подруги рэпера.
Позже выяснилось, что Тимур и Анастасия были лишь гостями вечеринки, проводившейся в Дубае. Сама же Вербовая заявила, что может похвастаться долгими и серьезными отношениями с молодым человеком, который никаким образом не относится к персоне татуированного музыканта.
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