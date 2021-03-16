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"У меня нет слов": Ивлеева пришла в шок от подарка Киркорова

"У меня нет слов": Ивлеева пришла в шок от подарка Киркорова

Анастасия Ивлеева с размахом отметила 30-летний юбилей еще 8 марта. Но спустя неделю звезда все еще продолжает получать подарки. Накануне Филипп Киркоров прислал девушке редкое украшение, увидев которое Ивлеева просто потеряла дар речи.
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Блогер и ведущая похвасталась дорогостоящим презентом в своем инстаграм-аккаунте. Звезда уверена, что такое ожерелье невозможно просто так купить в магазине, то есть дарителю пришлось изрядно потрудиться, чтобы его достать. Юбилярша сердечно поблагодарила Киркорова, пообещав, что будет носить ожерелье с особой гордостью.

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Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

"Филипп, спасибо тебе огромное, у меня действительно нет слов. Это великолепный подарок!"

Телеведущая предположила, что подарок от Киркорова станет именно той фамильной драгоценностью, которая будет передаваться в ее семье из поколения в поколение.

В честь своего 30-летия блогер организовала роскошную тематическую вечеринку в одном из самых модных ресторанов столицы. В праздничный вечер юбиляршу посетили многочисленные звезды шоу-бизнеса, в том числе сама Алла Пугачева в сопровождении своего молодого супруга.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Тематика вечера была выдержана в стиле "кибер бохо", и все приглашенные звезды в той или иной мере старались ей соответствовать. Сам Филипп Киркоров тоже приезжал поздравить именинницу, но пробыл недолго, а уникальный подарок артиста, очевидно, дошел до Ивлеевой только теперь.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: www.instagram.com/_agentgirl_
16 марта 2021, 15:57 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник

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