"У меня нет слов": Ивлеева пришла в шок от подарка Киркорова

Блогер и ведущая похвасталась дорогостоящим презентом в своем инстаграм-аккаунте. Звезда уверена, что такое ожерелье невозможно просто так купить в магазине, то есть дарителю пришлось изрядно потрудиться, чтобы его достать. Юбилярша сердечно поблагодарила Киркорова, пообещав, что будет носить ожерелье с особой гордостью.
"Филипп, спасибо тебе огромное, у меня действительно нет слов. Это великолепный подарок!"
Телеведущая предположила, что подарок от Киркорова станет именно той фамильной драгоценностью, которая будет передаваться в ее семье из поколения в поколение.
В честь своего 30-летия блогер организовала роскошную тематическую вечеринку в одном из самых модных ресторанов столицы. В праздничный вечер юбиляршу посетили многочисленные звезды шоу-бизнеса, в том числе сама Алла Пугачева в сопровождении своего молодого супруга.
Тематика вечера была выдержана в стиле "кибер бохо", и все приглашенные звезды в той или иной мере старались ей соответствовать. Сам Филипп Киркоров тоже приезжал поздравить именинницу, но пробыл недолго, а уникальный подарок артиста, очевидно, дошел до Ивлеевой только теперь.
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