"Думал, умру": появление перенесшего страшную болезнь Пригожина вызвало оторопь

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Иосиф Пригожин. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Очередной выпуск шоу "Маска" шокировал не только зрителей, но и самих жюри. В завершении программы свою маску снял Ананас, и все потеряли дар речи. Под костюмом скрывался только оправившийся от коронавируса Иосиф Пригожин.
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За время программы продюсер вышел на сцену трижды. Удивить он смог не только поклонников, но и собственную жену. Валерия просто потеряла дар речи, а заботливый супруг сразу же признался, что песню "Я тебя люблю" исполнял для нее. Однако многих интересовал вопрос: как Иосиф, который еще какое-то время назад говорил, что заново учится ходить, решился на участие в программе?

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Иосиф Игоревич Пригожин

Иосиф Игоревич Пригожин продюсер

 (Алла Юрьевна Перфилова) Валерия

(Алла Юрьевна Перфилова) Валерия певица

Пригожин рассказал, что согласился появиться в передаче еще в конце октября. Звездная возлюбленная даже не подозревала о том, на что подписался супруг, ведь цена разглашения тайны программы – 10 миллионов рублей. Оказалось, что первая песня была записана еще до отъезда в Дубай. В начале февраля Иосиф вернулся в Москву и сообщил организаторам, что находится в тяжелом состоянии. Позднее он собрался с силами и понял, что должен довести дело до конца.

Сейчас продюсер все еще ежедневно принимает лекарства. Во время записи он был настолько слаб, что не мог сам подниматься по лестнице, его поддерживали помощники. Под тяжелым костюмом артист задыхался, но его всячески оберегали и отслеживали состояние во время репетиций. "Все было мокрое, думал, умру", – вспомнил Иосиф.

Оказалось, что к третьему выходу ситуация стала еще более непростой. После выписки из больницы из-за препаратов Иосиф начал много есть и быстро набрал килограммы, которые потерял за время болезни. Сейчас он весит больше, чем перед пандемией, и это усложнило задачу: продюсеру со временем становилось только тяжелее находиться в костюме. Однако, несмотря на все трудности, со своей ролью он справился блестяще, что отметили все члены жюри.

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Автор: 2 марта 2021, 10:22 Источник: "СтарХит" ✓ Надежный источник
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