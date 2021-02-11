"Учиться дышать и ходить": оказавшийся в инвалидной коляске Пригожин обнародовал ужасающие подробности

Дело в том, что недавно он опубликовал фото в инвалидной коляске, которое серьезно напугало всех пользователей. Оказалось, что состояние звезды было невероятно тяжелым: в один момент он начал задыхаться и даже не мог встать с постели. Тогда самочувствие ухудшалось постоянно, и борьба Пригожина за жизнь продолжалась около восьми дней. Он утверждает, что выжил лишь благодаря талантливым врачам и поддержке родных людей.
Ранее продюсер вспоминал, что расплакался, когда первый раз встал без посторонней помощи. К нему пришло осознание того, как прекрасна жизнь. Он подчеркивал, что время, проведенное в палате, сделало его совершенно другим человеком.
Сейчас Иосиф чувствует себя хорошо, а его состояние стабильно. Однако тяжелая болезнь не проходит бесследно, и ему предстоит непростой период восстановления. О том, через что ему приходится проходить сейчас, Пригожин активно рассказывает в своем профиле в "Инстаграм".
Накануне вечером появилась очередная новость о его состоянии. Выяснилось, что после всего пережитого продюсера мучает сильная слабость. Теперь он старается вернуться к привычному активному образу жизни.
Супруг Валерии отметил, что собирается впервые после случившегося отправиться на прогулку. Его главная задача сейчас – заново "учиться дышать и ходить". Об этом звезда сообщила под фотографией, сделанной уже в подъезде дома.
Популярные темы форума
Ищу мужа
Запах изо рта
Давайте сыграем!
Покрасить волосы в розовый?
даже если так
Снятся триллеры с примесью ужасов
В чем правда Навального?
Мы наняли репетитора.
Я
КаК человек, с фамилией НАВАЛЬНЫЙ!!! может быть президентом?!