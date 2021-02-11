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"Учиться дышать и ходить": оказавшийся в инвалидной коляске Пригожин обнародовал ужасающие подробности

Иосиф Пригожин. Фото:Olga Loskutova/Russian Look/www.globallookpress.com
Семья Иосифа провела несколько замечательных месяцев в Дубае. Они с супругой Валерией трепетно соблюдали все меры безопасности, но злосчастный вирус настиг пару и там. К счастью, певица перенесла болезнь в легкой форме, а вот мужу повезло сильно меньше. Поклонники продюсера уже несколько дней особенно внимательно следят за обновлениями в его блоге.
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Дело в том, что недавно он опубликовал фото в инвалидной коляске, которое серьезно напугало всех пользователей. Оказалось, что состояние звезды было невероятно тяжелым: в один момент он начал задыхаться и даже не мог встать с постели. Тогда самочувствие ухудшалось постоянно, и борьба Пригожина за жизнь продолжалась около восьми дней. Он утверждает, что выжил лишь благодаря талантливым врачам и поддержке родных людей.

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 Иосиф Игоревич Пригожин

Иосиф Игоревич Пригожин продюсер

 (Алла Юрьевна Перфилова) Валерия

(Алла Юрьевна Перфилова) Валерия певица

Ранее продюсер вспоминал, что расплакался, когда первый раз встал без посторонней помощи. К нему пришло осознание того, как прекрасна жизнь. Он подчеркивал, что время, проведенное в палате, сделало его совершенно другим человеком.

Сейчас Иосиф чувствует себя хорошо, а его состояние стабильно. Однако тяжелая болезнь не проходит бесследно, и ему предстоит непростой период восстановления. О том, через что ему приходится проходить сейчас, Пригожин активно рассказывает в своем профиле в "Инстаграм".

Накануне вечером появилась очередная новость о его состоянии. Выяснилось, что после всего пережитого продюсера мучает сильная слабость. Теперь он старается вернуться к привычному активному образу жизни.

Супруг Валерии отметил, что собирается впервые после случившегося отправиться на прогулку. Его главная задача сейчас – заново "учиться дышать и ходить". Об этом звезда сообщила под фотографией, сделанной уже в подъезде дома.

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Автор: 11 февраля 2021, 08:38 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник

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