"Учиться дышать и ходить": оказавшийся в инвалидной коляске Пригожин обнародовал ужасающие подробности

Семья Иосифа провела несколько замечательных месяцев в Дубае. Они с супругой Валерией трепетно соблюдали все меры безопасности, но злосчастный вирус настиг пару и там. К счастью, певица перенесла болезнь в легкой форме, а вот мужу повезло сильно меньше. Поклонники продюсера уже несколько дней особенно внимательно следят за обновлениями в его блоге.

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