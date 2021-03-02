Собчак выдала тайну личной жизни Прусикина после смерти его близкого

Такую информацию Ксения Собчак узнала от знакомых. В рамках своего ютуб-шоу телеведущая пообщалась с экс-супругой Ильи Прусикина Ириной Смелой, известной как Tatarka.
Ксения Собчак высказалась по поводу сплетен о том, что музыкант состоит в любовных отношениях с участницей коллектива. По словам звездной блондинки, у Ильи Прусикина достаточно нежные отношения с Софьей Таюрской.
Журналистка спросила Ирину Смелую, повлияло ли это на их развод с артистом. Девушка ответила, что все это домыслы поклонников Little Big. Кроме того, исполнительница заявила, что устала от этих слухов. В свою очередь Ксения Собчак подчеркнула, что это проверенная информация.
Напомним, что Илья Прусикин женился на Ирине Смелой в 2016 году. У них есть сын Добрыня. Пара рассталась в конце августа прошлого года. Разрыв произошел из-за жесткого рабочего графика музыканта и отношений на расстоянии. Бывшие супруги сохранили теплые отношения.
Как писали "Дни.ру", 1 марта стало известно, что в своей квартире в Санкт-Петербурге найдена мертвой экс-солистка группы Little Big Анна Кастельянос. Девушка стояла у истоков популярного коллектива вместе с Ильей Прусикиным, они довольно близко общались.
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