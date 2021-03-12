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Шоу-бизнес
Пригожин заявил об интиме с членом жюри шоу "Маска"

Пригожин заявил об интиме с членом жюри шоу "Маска"

На прошлой неделе после очередного выпуска шоу "Маска" многих ждал сюрприз. Оказалось, в программе принял участие супруг Валерии Иосиф Пригожин – именно он выступал в костюме веселого Ананаса.
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Несмотря на свое выбывание, продюсер ни капли не жалеет о том, что согласился на подобную авантюру. По его словам, все было честно, и никто, кроме организаторов, не был в курсе, что под маской Ананаса скрывается именно он.

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 Иосиф Игоревич Пригожин

Иосиф Игоревич Пригожин продюсер

Однако, чтобы обезопаситься от утечки информации, продюсерам пришлось применить к Иосифу Пригожину повышенные санкции. Как отметил артист, в случае, если бы он проболтался супруге, ему бы грозил штраф в размере 10 миллионов рублей – в три раза больше, чем остальным участникам. "Потому что я спал с членом жюри. Боялись, что я могу где-нибудь в кроватке что-то шепнуть", – отметил артист.

К счастью, тратиться на штрафы не пришлось. После того как Иосиф Пригожин снял маску, по реакции Валерии было сразу понятно, что она была не в курсе. Артистка пришла в дикий восторг от того, что в костюме Ананаса все это время выступал ее муж.

Продюсер отметил, что теперь супруга постоянно над ним подшучивает. Она до сих пор поражена тем, что он так ловко ее обманул. "Может, ты мне и изменял еще?" – уточняет Валерия у Пригожина.

По словам артиста, он ужасно рад, что принял участие в шоу "Маска", однако жалеет, что не успел сделать больше интересных номеров. Артист выступал на программе почти сразу после выхода из больницы. Напомним, в феврале стало известно о том, что Иосиф Пригожин переболел коронавирусной инфекцией. Ковид протекал тяжело – продюсер оказался на грани жизни и смерти.

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Иосиф Пригожин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 12 марта 2021, 15:25 Источник: Собеседник.ru ✓ Надежный источник
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