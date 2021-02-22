В Сеть утекло фото голой Нюши

Как и возлюбленная, Игорь Сивов публикует в "Инстаграм" множество кадров, сделанных на Мальдивских островах. Например, недавно мужчина выложил видео, которое он снял после пробуждения на вилле. В кадр попала и Нюша, сидящая на краю кровати.
Интернет-пользователи обратили внимание, что певица запечатлена абсолютно обнаженной. Несмотря на то, что артистка повернулась спиной к камере смартфона, поклонники смогли оценить фигуру знаменитости. В Сети уже появилось множество скриншотов с голой Нюшей.
Вероятно, видео было снято в один из последних дней пребывания супругов на Мальдивах. Как пишет Пятый канал, семья пока не смогла добраться до Москвы из-за пересадки в Дубае. Некоторое время певица вместе с мужем проведет в Эмиратах, после чего вернется в Россию.
Напомним, Нюша зарегистрировала брак с Игорем Сивовым в 2017 году. Свадьба состоялась на Мальдивах. Вскоре артистка родила от супруга дочь Симбу. Недавно же поклонники, рассматривая снимки певицы с отдыха, предположили, что звезда ждет еще одного ребенка. Они заметили, что фигура исполнительницы хита "Выбирать чудо" изменилась.
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