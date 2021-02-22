Умер Андрей Мягков Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

Страшный день февраля: Летящая на огромной скорости машина с Мерзликиным упала в Москву-реку
"Можете сломать": ОМОН арестовал опешившую Долину в ночном клубе
Не Петросян: настоящая фамилия юмориста вскрылась на суде
Стаса Пьеху нашли в гримерке без чувств на полу
партнеры
Воскресенье
21 февраля
Лента новостей
02:23
В Сеть утекло фото голой Нюши
00:01
Солистка Little Big выходит замуж за знаменитого российского блогера
22:05
Громкое расставание: Соколовского уличили в очередной измене
20:09
"Лечь и умереть": Боня ужаснула экспериментами со внешностью
18:15
Стало известно о связи покойного Спартака Мишулина со скандально известными Цивиным и Дрожжиной
17:56
Женщины не нужны: заподозренному в мужеложестве Лазареву предрекли страшное
17:50
Культурное достояние: рэперу Моргенштерну установили памятник за полмиллиона
17:44
Началась война? В Киеве отдали приказ открыть огонь по россиянам
17:27
Волочкова задрала пачку в карете на глазах у толпы
17:01
"Помощи ждать было неоткуда": Бывший любовник совершил попытку убийства Валерии
16:40
Нашутили на миллиарды рублей: Петросян и Степаненко сцепились из-за старых картин и книг
16:33
Лицо изуродовано: знаменитая блогерша Инстасамка подверглась нападению
16:06
"Любовь на публику": Собчак заподозрила мужа во флирте с Канделаки
15:56
"Лежу в слезах": маленького cына Айзы Анохиной срочно доставили в больницу
15:55
Жириновский предложить сделать ограничение по весу для россиян
15:11
Куклачев призвал россиян не завидовать его огромной пенсии
15:00
Жириновский призвал к выходу России из Совета Европы
14:42
Убитая горем вдова Мягкова взорвалась из-за слухов
14:36
Сын не может связаться с Ротару после ее выступления на закрытой вечеринке
14:10
Буланову поймали в объятиях спортсмена
14:09
Коронавирусом в России заразились 12,7 тысячи человек
13:57
"Встала на колени": Малахов наступил на горло коллеге Аверина по "Склифосовскому"
13:45
Почему исчез Антон Макарский
13:23
"Оба родителя потеряли работу": Башмет две недели спасал исхудавшего от голода ребенка
12:52
"Девочка с помойки": муж-тиран довел звезду 90-х до больничной койки
12:51
"Меня путали с мальчиком": Гагарина рассказала о тяжелом детстве
12:48
Политолог Болкунец: Россия потеряет Белоруссию как союзника в ближайшие годы
12:44
"В грязном белье": Садальский раздавлен горем после смерти Мягкова
12:05
Наследство покойной Лидии Смирновой пошло по рукам
12:03
Могила Мягкова утонула сразу после похорон
11:42
Запретный плод: Джигурда откровенно о плотских утехах с Волочковой
11:11
Молодящаяся Пугачева переборщила с пластикой
10:46
"Он стал родным человеком": Бузова намекнула на воссоединение с Манукяном
10:44
Врачи вынесли приговор сраженной тяжелым недугом вдове Мягкова
09:31
Тихановская: Оппозиция в Белоруссии потеряла улицы
06:42
"Гнездо на чердаке": Королева нашла подходящее место для сына
04:31
Влада Соколовского уличили во флирте с девушкой известного комика
02:16
Полуголую 53-летнюю Памелу Андерсон затравили за интервью из-под одеяла
00:08
"Как неживые": Костенко превратила дочерей в фарфоровых кукол в париках
21:51
Вскрылись новые данные о состоянии перенесшего коронавирус 82-летнего Збруева
21:51
Обозреватель Дризе о визите Лукашенко в Сочи: Сейчас не время для углубленной интеграции
21:04
В центре Москвы при сходе наледи с дома пострадал ребенок
20:29
Во время переговоров с Путиным в Сочи Лукашенко будет в роли попрошайки – политолог Болкунец
19:33
Возлюбленная Джигурды не явилась на предсвадебное важное событие
19:11
Личные водители, коттеджи, виллы: почему умирающий в нищете Мягков отказался от помощи влиятельного человека
19:09
Бабенко заговорила о смерти после ухода близкого человека
18:47
"Я ж мать": Ирину Шейк приложили за фото с дочерью
18:46
В Подмосковье по подозрению в совершении убийств задержали банду из 8 человек
18:32
Уверенно ходит: обнародованы трогательные фото подросшей дочери Козловского
18:18
Дженнифер Энистон подверглась мерзкому домогательству
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Жириновский предложить сделать ограничение по весу для россиян
"Любовь на публику": Собчак заподозрила мужа во флирте с Канделаки
Жириновский призвал к выходу России из Совета Европы
Тихановская: Оппозиция в Белоруссии потеряла улицы
Молодящаяся Пугачева переборщила с пластикой
"Он стал родным человеком": Бузова намекнула на воссоединение с Манукяном
Шоу-бизнес
В Сеть утекло фото голой Нюши

В Сеть утекло фото голой Нюши

Нюша. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Мальдивская республика одна из первых открыла свои границы для туристов после карантина, поэтому многие знаменитости этой зимой решили отдохнуть именно там. Например, недавно на этих островах проводила время певица Нюша со своим супругом Игорем Сивовым.
прочитано 51 раз

Как и возлюбленная, Игорь Сивов публикует в "Инстаграм" множество кадров, сделанных на Мальдивских островах. Например, недавно мужчина выложил видео, которое он снял после пробуждения на вилле. В кадр попала и Нюша, сидящая на краю кровати.

ПО ТЕМЕ

"Вы замужем!": Россияне осудили показавшую грудь Нюшу

Располневшую Нюшу на отдыхе заподозрили в беременности: Нереально крупная

 Анна (Нюша) Владимировна Шурочкина

Анна (Нюша) Владимировна Шурочкина Певица

Интернет-пользователи обратили внимание, что певица запечатлена абсолютно обнаженной. Несмотря на то, что артистка повернулась спиной к камере смартфона, поклонники смогли оценить фигуру знаменитости. В Сети уже появилось множество скриншотов с голой Нюшей.

Вероятно, видео было снято в один из последних дней пребывания супругов на Мальдивах. Как пишет Пятый канал, семья пока не смогла добраться до Москвы из-за пересадки в Дубае. Некоторое время певица вместе с мужем проведет в Эмиратах, после чего вернется в Россию.

Напомним, Нюша зарегистрировала брак с Игорем Сивовым в 2017 году. Свадьба состоялась на Мальдивах. Вскоре артистка родила от супруга дочь Симбу. Недавно же поклонники, рассматривая снимки певицы с отдыха, предположили, что звезда ждет еще одного ребенка. Они заметили, что фигура исполнительницы хита "Выбирать чудо" изменилась.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Автор: 22 февраля 2021, 02:23 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Чудо в перьях": Нюша показала прелести на красной дорожке

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Нашутили на миллиарды рублей: Петросян и Степаненко сцепились из-за старых картин и книг

Артисты до сих пор не поделили имущество

Шоу-бизнес

"Любовь на публику": Собчак заподозрила мужа во флирте с Канделаки

Светскую львицу взволновало заявление супруга
Шоу-бизнес

"Оба родителя потеряли работу": Башмет две недели спасал исхудавшего от голода ребенка

Музыкант сделал все возможное
Шоу-бизнес

Наследство покойной Лидии Смирновой пошло по рукам

Цивин и Дрожжина вновь провернули махинации с недвижимостью

Гороскоп

"Продолжение следует": россиянам предрекли годы испытаний
Гороскоп на неделю с 22 по 28 февраля 2021 года
"Ведьмочка": энергичную Темникову попросили не ложиться под нож
Красавчику Степанову из "Обитаемого острова" пообещали изоляцию

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+