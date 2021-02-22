В Сеть утекло фото голой Нюши

Мальдивская республика одна из первых открыла свои границы для туристов после карантина, поэтому многие знаменитости этой зимой решили отдохнуть именно там. Например, недавно на этих островах проводила время певица Нюша со своим супругом Игорем Сивовым.

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