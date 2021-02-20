Положили в психбольницу: дело Ефремова приняло неожиданный поворот

Летом прошлого года адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев пригласил в зал суда нескольких свидетелей. Они уверяли, что видели на водительском сиденье автомобиля актера другого человека. Например, один из свидетелей якобы смог рассмотреть цвет глаз и волосы неизвестного за рулем той иномарки, несмотря на проблемы со зрением.
Суд не принял показания людей, которых привел Пашаев, из-за множества несостыковок. Спустя некоторое время встал вопрос о привлечении к ответственности этих фигурантов за дачу ложных показаний. Ефремов, в свою очередь, заявил, что бывший адвокат предлагал ему подкупить свидетелей.
Пока Эльман Пашаев, общаясь с журналистами, рьяно отрицает обвинения, трое так называемых очевидцев участвуют в допросах. Стоит отметить, что двое из лжесвидетелей неадекватно себя вели во время общения со следователем. Их положили в психиатрическую больницу, чтобы проверить на вменяемость.
Что касается Михаила Ефремова, то он не принимает участия допросах. Адвокат Роман Филиппов сообщил, что скоро актера снова отправят в белгородскую колонию. Артист чувствует себя хорошо. Правда, он очень хочет встретиться с супругой, которую не видел с осени прошлого года.
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