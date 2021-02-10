Ефремова заподозрили в соучастии в новом преступлении

На днях осужденного российского актера Михаила Ефремова перевезли в Москву на слушания очередного дела по поводу лжесвидетелей его ДТП. Следствие намерено установить, откуда появились свидетели, утверждающие, что в момент аварии актера не было за рулем.

Михаила Ефремова перевезли в СИЗО "Водник", где он уже бывал ранее, до отправки в белгородскую колонию. В Москве его допрашивали несколько часов. По словам актера, он не причастен к делу о лжесвидетелях. Якобы все организовал его тогдашний адвокат Эльман Пашаев.

Правозащитник, который на тот момент представлял в суде интересы Михаила Ефремова, рассказал, что есть некие люди, которые якобы могут заявить, что актера не было за рулем в момент аварии. Звезда "Современника" согласился на эту авантюру и заплатил по полтора миллиона каждому.

Но как выяснилось позже, лжесвидетели получили только по 300 тысяч рублей. Остальные деньги, по всей видимости, Эльман Пашаев забрал себе.

Адвокат отрицает свою вину и сомневается в том, что Ефремов дал такие показания. Ведь в таком случае актер становится соучастником нового преступления.

По словам Пашаева, свидетели якобы сами вышли на него и вызвались рассказать об увиденном. Иван Кобец из Иваново говорил, что одним из первых подошел к разбитому джипу Ефремова сразу после аварии, но с водительского сиденья вышел совсем не он. Правда как стало известно потом, свидетель слеп на один глаз и в тот вечер был в нетрезвом состоянии.



