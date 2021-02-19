"Он является соучастником": больному зеку Ефремову грозит новый срок

История связана с судебным процессом, который проходил по делу Ефремова летом прошлого года. Тогда адвокат подсудимого Эльман Пашаев привел в зал двух свидетелей, которые уверяли, что видели, как с водительского сиденья иномарки артиста 8 июня выходил другой человек.
Однако суд не принял показания очевидцев, так как было слишком много несостыковок. Например, у одного из свидетелей проблемы со зрением, однако он четко рассмотрел и цвет глаз, и волосы неизвестного за рулем машины Михаила Ефремова. Также на одном из допросов артист якобы заявил, что адвокат предлагал ему подкупить свидетелей. По слухам, на эти нужды он даже передал ему полтора миллиона рублей.
Эльман Пашаев все обвинения отрицает. "Все, что говорят, что якобы заплатили деньги свидетелям, тогда он является со мной соучастником", – говорит адвокат. Он уверяет, что никакие наличные на руки никто не получал, однако сторона защиты оплатила свидетелям проживание, питание и билеты.
Теперь в этом деле разбираются следственные органы. Пока Михаил Ефремов и Эльман Пашаев проходят как свидетели, однако все может поменяться в любой момент. В случае, если вина актера будет доказана, к его сроку в семь с половиной лет добавится еще несколько цифр.
Подобное развитие событий артисту совсем не на руку, ведь он недавно переболел простудой. Также у Михаила Ефремова хронический бронхит и астма, которые сильно затрудняют его нахождение в тюрьме.
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