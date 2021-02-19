"Он является соучастником": больному зеку Ефремову грозит новый срок

В конце прошлого года Михаила Ефремова отправили по этапу отбывать срок в Белгородскую колонию общего режима. Только артист приспособился к условиям содержания и стал швеей, его срочно вернули в московское СИЗО. Как оказалось, ему грозит новый срок.

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