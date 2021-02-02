Располневшую Нюшу на отдыхе заподозрили в беременности: Нереально крупная

Российская певица Анна Шурочкина (Нюша) отдыхает на Мальдивах с мужем Игорем Сивовым и дочерью Симбой, сыном супруга от первого брака, а также с друзьями. Там то звезду и заподозрили в скором прибавлении в семействе.

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