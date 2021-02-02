Располневшую Нюшу на отдыхе заподозрили в беременности: Нереально крупная

Нюша вместе с мужем резвятся на побережье Индийского океана. Туда семья решила отправиться, воспользовавшись открытыми границами с рядом стран. Пока артистка наслаждается теплой водичкой, ее 40-летний муж занимается духовными практиками. В своем "Инстаграм" 30-летняя Нюша каждый день публикует фотоотчеты с отдыха.
На недавнем снимке певица предстала с ярко рыжими африканскими косичками. Игорь Сивов тоже опубликовал совместное фото с женой. Внимательные поклонники заметили изменения в фигуре их любимицы. Кому-то показалось, что певица располнела.
"Нюша стала прям пухляшка, ну ее не портит. Единственное, щечки. Но от возраста никуда не уйти"; "Странное фото. Она нереально крупная на фото", – написали фанаты.
Нюша и Игорь в браке три года. До знакомства с политиком певица встречалась с коллегой Егором Кридом. Их расставание было очень болезненным. Вскоре Нюша вышла замуж за игоря, они сыграли шикарную свадьбу на Мальдивах. На церемонии были светская львица Перис Хилтон и голливудский актер Леонардо ди Каприо.
В ноябре 2018 года певица родила дочь, которую решили назвать Симбой в честь львенка из всем известного мультфильма. Для Игоря это был третий ребенок. Он воспитывает сыновей Матвея и Мирона от прошлого брака с Аленой Сивовой.
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