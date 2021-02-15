Седокова в тесном купальнике возбудила россиян

Певица показала в своем инстаграм-аккаунте горячее фото с отдыха. Артистка предстала в фиолетовом купальнике, который обнажил ее пышный бюст и позировала в эротичной позе.
Фаната осыпали Анну Седокову комплиментами. "Ты красотка", "Шикарная", "Прекрасна!", – высказались подписчики знаменитости.
Помимо восхищения исполнительнице писали и о том, что она использовала фотошоп, из-за которого ее сложно узнать.
Отметим, что Анна Седокова любит провоцировать публику жаркими снимками. Ранее экс-участница группы "ВИА Гра" любит делиться решила привлечь аудиторию инстаграм-канала снимком в относительно закрытой одежде, но все же провокационной.
В кадре певица предстала в обтягивающем наряде, надев бежевый топ и черные кожаные лосины. К образу она добавила сапоги с широким голенищем на высокой шпильке.
Напомним, Анна Седокова не только успешная исполнительница, но и владелица сети магазинов собственного бренда одежды. Правда, эпидемия наложила свой отпечаток на бизнес, и теперь артистка распродает одежду в соцсетях.
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