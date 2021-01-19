Глубокий вдох едва не оставил Седокову без купальника

Анна Седокова предстала в соблазнительном виде. Она показала фото с отдыха, которое вызвало ажиотаж среди поклонников.



В кадре певица позирует в бежевом бикини, который мог разорваться в любую минуту от глубокого вдоха. Подписчики в "Инстаграм" артистки обеспокоились тем, что бикини просто не выдержит и лопнет.

Компанию певице составила кошка, которая стала поводом для шуток от фанатов. Фолловеры одарили Анну Седокову комплиментами. Особое внимание они уделили ее роскошным формам.



Сейчас звезда отдыхает на курорте вместе со своим мужем – латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. К слову, лишь в сентябре прошлого года стало известно, что влюбленные тайно расписались, не став делать из этого события шоу.

Экс-участница группы "ВИА Гра" любит делиться сексапильными фотографиями своего тела с разных ракурсов. Поклонники Анны Седоковой привыкли, что скрывать пышный бюст и массивные ягодицы звезда не считает нужным. Ранее Анна Седокова решила привлечь аудиторию инстаграм-канала снимком в относительно закрытой одежде, но все же провокационной. В кадре певица предстала в обтягивающем наряде, надев бежевый топ и черные кожаные лосины. К образу она добавила сапоги с широким голенищем на высокой шпильке.

