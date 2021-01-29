"Они все в крови": Седокова сообщила о проблемах мужа со здоровьем

В своем инстаграм-аккаунте звезда поделилась с поклонниками наболевшим. Артистка отметила, что спортсмены не падают духом, хотя и продолжают находиться в тяжелом положении.
Поклонники просили Анну Седокову, будет ли Янис Тимма принимать участие в игре с "Пармой". "Если позволит здоровье", – ответила знаменитость. Она объяснила, что команда играет ограниченным составом, у спортсменов постоянно случаются травмы, произошла смена тренера. Кроме того, идет внешний и внутренний психологический прессинг.
При этом ребята не сдаются. "Мой муж в середине матча меняет носки, потому что они все в крови. И такое отношение у каждого в команде", – высказалась Анна Седокова.
Напомним, певица уже около полугода состоит в браке с Янисом Тиммой. По словам артистки, спортивная карьера дается ее супругу нелегко. Его постоянно преследуют травмы. Анна Седокова в свою очередь поддерживает команду супруга и по возможности ходит болеть за него. Сейчас же она находится на отдыхе в США, где видится со своей дочерью Моникой.
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