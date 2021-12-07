Ушитые коленки и отрезанный живот: что сделала с собой бывшая наркоманка Дана Борисова

К Новому году российские звезды готовятся основательно. Кто ушивает желудок, кто коленки. Ведь каждый новый год – это большая ответственность и шанс начать новую жизнь.
После того, как Дана Борисова победила наркотическую зависимость, она решила всерьез заняться собой и вернуть былую красоту. Звезда перепробовала много диет, сидела на интервальном голодании, кетодиете, но эффект был недолгим. А за время пандемии коронавируса она набрала аж девять килограммов.
Идеальный вес Даны Борисовой, по ее собственному признанию, составляет 53 килограмма, а она растолстела до 63... Ее часто критиковали за дряблое тело. Наконец ведущая решилась на радикальные меры.
Дана Борисова недавно перенесла очередную пластическую операцию, которую делал звездный пластический хирург Гайка Бабаян. Операция шла четыре часа. Борисовой убрали бока, жир с живота и коленок, а также изменили форму ягодиц.
"Мне сделали абдоминопластику. Моим самым главным запросом было довести до идеала живот. У рожавших женщин он часто выпирает, и порой диеты не помогают", – призналась Борисова.
Теперь звезда приблизилась к идеалу. В своем "Инстаграм" она без стеснения поделилась результатом, ничего не скрывая.