"Лезут в чужую жизнь": Егор Крид сделал заявление о новом романе

После громкого расставания с тиктокершей певцу начали приписывать связь с Клавой Кокой. Теперь же исполнителя заметили с девушкой, которая очень похожа на Валю Карнавал.
Ею стала блогерша Кэт. Общественность посчитала, что Егор Крид все еще сохнет по бывшей возлюбленной, потому и нашел себе новую пассию – вылитую тиктокершу.
Однако выяснилось, что это не так. Егор Крид возмутился подобным домыслам. Артист отметил, что посмеялся над новостями о своей личной жизни. Певец дал понять, что просто общается с Кэт, и никакого романа у них нет.
27-летний Егор Крид заявил, что стоит ему появиться с кем-то на публике, то ему тут же приписывают любовную интрижку. По его мнению, это настоящий буллинг. Певец заверил, что если у него появится избранница, то он сам расскажет об этом общественности. По его словам, сейчас же всякие "недоблогеры" "лезут в чужую личную жизнь" и лишь мешают ему спокойно существовать.
Напомним, роман Егора Крида и Вали Карнавал длился недолго. При расставании исполнитель вылил на бывшую девушку ушат грязи, назвав доступной в одной из своих композиций. В свою очередь блогерша резко ответила бывшему избраннику.