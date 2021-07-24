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Шоу-бизнес
Карнавал влепила звонкую пощечину Криду

Карнавал влепила звонкую пощечину Криду

Несколько месяцев назад стало известно, что Егор Крид и Валя Карнавал расстались. Шумиха вокруг этой новости до сих пор не утихла.
прочитано 698 раз

В сети уже обсуждают новый поворот в скандале между Егором Кридом и Валей Карнавал. Не так давно певец написал новый трек под названием Pussy Boy и снял на него клип. Видео повергло в шок многих поклонников, так как там исполнитель открывает новые подробности своей личной жизни. В песне поется о доступности бывших девушек Егора.

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Правда это или нет – известно только Криду. Но Валя Карнавал не стала молчать и ответила бывшему возлюбленному на своей странице в "Инстаграме".

"Настолько грязного хайпа я не ожидала!" – написала девушка у себя в аккаунте. Звезда буквально влепила Криду звонкую пощечину. Она считает, что ее экс-бойфренд ведет себя как трус и что он не способен на настоящий диалог, не в сторис. Также Валя разоткровенничалась перед своими фанатами и рассказала, что ей некому за нее заступиться. Она уверена, что если бы у нее был отец, то Криду не хватило бы смелости сказать хоть слово в ее сторону.

Поклонники поддерживают начинающую певицу и пишут ей приятные комментарии, в то время, как Егор Крид старается не обращать внимание на хейт, который обрушился на него в связи с последними событиями.

Напомним, что Валя и Егор начали встречаться в конце 2020 года и разошлись в июне этого года. Из-за чего произошел разлад – никто из ребят не прокомментировал.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Егор Крид. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 24 июля 2021, 22:14 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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