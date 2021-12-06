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Шоу-бизнес
"На ребенка наплевать": отчаявшаяся Борисова выставила бунтующую дочь из дома

"На ребенка наплевать": отчаявшаяся Борисова выставила бунтующую дочь из дома

Дана Борисова решилась публично рассказать о том, как сейчас складываются ее отношения с единственной наследницей.
прочитано 428 раз

Вот уже три недели как 14-летняя Полина живет у своего отца. Дана Борисова буквально выставила дочь из дома по нескольким причинам. Во-первых, женщина чувствовала, что начинает заболевать. Во-вторых, ситуация в доме Борисовой накалилась до предела.

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Дана Александровна Борисова

Дана Александровна Борисова Телеведущая

Знаменитость призналась своим подписчикам, что целый месяц до отъезда дочери между ними были скандалы. В основном конфликты касались поведения девочки. Дело в том, что подросток бунтует: постоянно прогуливает школу, а если ходит, то приносит двойки и незачеты. Борисова не знает, что делать с наследницей и уже просто отчаялась.

Чтобы как-то сгладить напряжение, телеведущая отправила ребенка к отцу – Максиму Аксенову. Как сообщил Пятый канал, родители Полины тоже находятся в натянутых отношениях друг с другом, а общий ребенок нередко становится причиной очередного скандала между бывшими.

Сама Борисова показала в "Инстаграме" скриншоты переписки с бывшим мужем. Там Аксенов обвиняет женщину в том, что у нее находится время и деньги лишь на собаку.

"На ребенка тебе наплевать, это давно всем понятно," – заявил экс-избранник Борисовой.

Стоит отметить, что многие подписчики поддержали отца Полины и посоветовали Дане Борисовой больше времени уделять дочери, у которой сейчас сложный период в жизни.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как изуродованная пластикой Дана Борисова взмолилась о поддержке.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 6 декабря 2021, 10:52 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Ведущая Дана Борисова сильно изменилась

комментарии

Ответить:

Гость913290
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И она ещё кого-то учит!!!!!! С умным видом сидит на ток-шоу.
1

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