"На ребенка наплевать": отчаявшаяся Борисова выставила бунтующую дочь из дома

Вот уже три недели как 14-летняя Полина живет у своего отца. Дана Борисова буквально выставила дочь из дома по нескольким причинам. Во-первых, женщина чувствовала, что начинает заболевать. Во-вторых, ситуация в доме Борисовой накалилась до предела.
Знаменитость призналась своим подписчикам, что целый месяц до отъезда дочери между ними были скандалы. В основном конфликты касались поведения девочки. Дело в том, что подросток бунтует: постоянно прогуливает школу, а если ходит, то приносит двойки и незачеты. Борисова не знает, что делать с наследницей и уже просто отчаялась.
Чтобы как-то сгладить напряжение, телеведущая отправила ребенка к отцу – Максиму Аксенову. Как сообщил Пятый канал, родители Полины тоже находятся в натянутых отношениях друг с другом, а общий ребенок нередко становится причиной очередного скандала между бывшими.
Сама Борисова показала в "Инстаграме" скриншоты переписки с бывшим мужем. Там Аксенов обвиняет женщину в том, что у нее находится время и деньги лишь на собаку.
"На ребенка тебе наплевать, это давно всем понятно," – заявил экс-избранник Борисовой.
Стоит отметить, что многие подписчики поддержали отца Полины и посоветовали Дане Борисовой больше времени уделять дочери, у которой сейчас сложный период в жизни.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как изуродованная пластикой Дана Борисова взмолилась о поддержке.