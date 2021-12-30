Оскандалившейся певице Монеточке вынесли вердикт: Шансов мало

Стали известны результаты экспертизы по делу о плагиате, фигуранткой которого является певица Монеточка.

Судебно-музыковедческая экспертиза признала песню артистки "Мама, я не зигую" плагиатом композиции экс-солиста группы "Чай вдвоем" Стаса Костюшкина "Женщина, я не танцую". Так что, можно предположить, что конфликт между коллегами близок к развязке.

Исполнитель в какой-то момент был готов отказаться от всех претензий к знаменитости, если она признает, что переделала его песню и исполняла на выступлениях без согласования с ним. Но певица Монеточка это делать отказалась.

Теперь Роман Лалаян, представляющий интересы Костюшкина озвучил последние новости. Он заявил, что песня Елизаветы Гырдымовой (Монеточки) является плагиатом. Теперь у артистки стало меньше шансов доказать свою правоту в суде. Судебное заседание продолжится в Басманном суде столицы, поскольку певица сменила прописку.

Отметим, что Монеточка ни разу не появлялась в суде. Сторона Стаса Костюшкина требует с нее 900 тысяч рублей компенсации. Экспертизу по иску исполнителя назначили еще в сентябре.

Как писали "Дни.ру", представители артиста не раз пытались разрешить конфликтную ситуацию, но его оппонентка не пожелала выплачивать певцу крупную сумму денег. Максимум, который предложили Стасу Костюшкину — сто долларов. Такой плевок в лицо артист теперь не стал.

