Перекроившая себя Малиновская отчаялась из-за уродства: Жертва пластической хирургии

Маша Малиновская объяснила, с чем связано ее чрезмерное увлечение пластической хирургией.

Артистка известна публике в разных амплуа, она занималась музыкой, вела программы на телевидении и даже пробовала себя в роли модели. Однако наиболее прочная ассоциация с Малиновской в умах общественности – пластические операции. Именно эту тему Маша решила поднять в своем блоге в "Инстаграме".

Ведущая рассказала, что ее решение перекроить свою внешность было связано с постоянной неуверенностью в себе. Малиновская призналась, что проблемы с самооценкой начались еще в средней школе, когда она была выше всех одноклассниц и имела внушительный для своего возраста бюст.

Помимо раннего созревания и высокого роста, природа "наградила" Марию распространенной подростковой болезнью – акне. Все вместе заставило злых одноклассников сделать ее изгоем и даже дать обидное прозвище "мухомор". Издевательства и оскорбления, как рассказывает Малиновская, развили в ней комплексы, из-за которых она по сей день доказывает миру, что она "не такой уж и урод".

Как сообщает Пятый канал, издевки из-за внешности заставили Марию лечь под нож пластического хирурга не один раз. Злые языки смогли убедить ее в том, что она недостаточно красива. После первой операции последовала вторая, а после Малиновская все пыталась исправить с помощью хирургов. Так у нее и сформировалось слава "жертвы пластической хирургии", которая преследует ее по сей день.

Тем не менее, Мария Малиновская признается, что не жалеет ни о чем и даже благодарна обидчикам за то, что научили ее бороться. Стоит отметить, что подписчики очень поддержали звезду, поблагодарив за такое откровение. "Маша, вы супер! Правильно делаете, что говорите на эту тему. Кому-то это обязательно поможет", "Маш, спасибо огромное! Классный честный и открытый и правильный пост! Это ценно и важно не только для подростков, но и для сформировавшихся!", "Правильно Маша! Золотые слова! И сейчас ты красавица! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написали комментаторы.