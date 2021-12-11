Нуждающаяся в помощи врачей Макеева напугала народ

Поклонники очень переживают за Анастасию Макееву.

Накануне Анастасия Макеева сообщила подписчикам своего инстаграм-аккаунта, что после спектакля ей потребовалась помощь медиков, поскольку ее организм не выдерживает нагрузок. Актриса сфотографировала сотрудников скорой и опубликовала этот снимок в Сети. Журналисты тут же сообщили о госпитализации знаменитости.

Но, как оказалось, Макеева не собирается беречь себя и продолжает работать. Перед очередным спектаклем актриса решила пообщаться с подписчиками в "Инстаграм", которые около суток находились в неведении. Анастасия рассказала переживающим поклонникам, что по-прежнему чувствует себя неважно, но "это предсказуемо". Также она отметила: театр – это сложный организм, который требует больших затрат.

Кстати, Макеева и раньше нуждалась в помощи врачей. На фоне скандалов, связанных с ее супругом Романом Мальковым, состояние артистки ухудшилось. В эфире федеральных каналов рьяно обсуждали подробности личной жизни звезды сериала "И все-таки я люблю", из-за чего у нее случались нервные срывы.

Напомним, не так давно Анастасия Макеева призналась, что хочет стать матерью. Однако актриса столкнулась с проблемой. Врачи выявили у знаменитости низкий овариальный резерв.