"Все-таки вместе!": Элджея и Ивлееву застукали на курорте после развода

Эпатажный рэпер Алексей Узенюк, выступающий под псевдонимом Элджей, и скандальная блондинка Настя Ивлеева развелись в середине 2021 года. За всем этим последовал раздел богатейшего имущества. Над артистом даже посмеивались, будто экс-супруга оставила его без штанов.
Настя Ивлеева поддалась на различные провокации после расставания, неожиданно целуясь с представителями шоу-бизнеса. Обласкать губами она успела и Ксению Собчак, и Егора Крида. А вот Элджей тихо-мирно писал тексты об ушедшей любви. "Я больше не твой член", — обратился рэпер к бывшей жене в одном из треков.
Наконец, в Сети появился сенсационный ролик, где экс-супруги наслаждаются свиданием в романтической обстановке. "Элджей и Настя Ивлеева все-таки вместе!" — написали в телеграм-канале "PeopleTalk".
Удивительно, но парочку застукали вовсе не в Москве, а на Кипре. Рэпер и блогерша сидели за столиком в ресторане высококлассного отеля. Элджей и Настя Ивлеева оживленно беседовали, однако расслышать тему их разговора по ролику не удалось. Во время общения артист активно жестикулировал и кивал головой.
Напомним, Настя Ивлеева так и не смогла избавиться от фото Элджея после горького разрыва. В "Инстаграм" она показала, что совместные снимки с бывшим мужем висят у нее на холодильнике.