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Шоу-бизнес
"Все-таки вместе!": Элджея и Ивлееву застукали на курорте после развода

"Все-таки вместе!": Элджея и Ивлееву застукали на курорте после развода

Рэпер и блогерша наладили утраченный контакт. Элджей и Настя Ивлеева романтично поужинали.
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Эпатажный рэпер Алексей Узенюк, выступающий под псевдонимом Элджей, и скандальная блондинка Настя Ивлеева развелись в середине 2021 года. За всем этим последовал раздел богатейшего имущества. Над артистом даже посмеивались, будто экс-супруга оставила его без штанов.

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Настя Ивлеева поддалась на различные провокации после расставания, неожиданно целуясь с представителями шоу-бизнеса. Обласкать губами она успела и Ксению Собчак, и Егора Крида. А вот Элджей тихо-мирно писал тексты об ушедшей любви. "Я больше не твой член", — обратился рэпер к бывшей жене в одном из треков.

Наконец, в Сети появился сенсационный ролик, где экс-супруги наслаждаются свиданием в романтической обстановке. "Элджей и Настя Ивлеева все-таки вместе!" — написали в телеграм-канале "PeopleTalk".

Удивительно, но парочку застукали вовсе не в Москве, а на Кипре. Рэпер и блогерша сидели за столиком в ресторане высококлассного отеля. Элджей и Настя Ивлеева оживленно беседовали, однако расслышать тему их разговора по ролику не удалось. Во время общения артист активно жестикулировал и кивал головой.

Напомним, Настя Ивлеева так и не смогла избавиться от фото Элджея после горького разрыва. В "Инстаграм" она показала, что совместные снимки с бывшим мужем висят у нее на холодильнике.

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Фото: www.instagram.com / _agentgirl_
Автор: 2 декабря 2021, 16:13 Источник: Телеграм-канал "PeopleTalk" ✓ Надежный источник
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