"Умер у меня на руках": Вика Цыганова рассказала о смерти любимого мужчины

Певица приняла участие в свежем выпуске шоу "Суперстар" на НТВ. Она разоткровенничалась о личном. Артистка рассказала о преждевременно умершем отце – морском офицере. Вика Цыганова отметила, что унаследовала от него многие черты характера – честность, смелость и решительность.
Родителя исполнительницы не стало в 61 год. Причиной смерти стала болезнь почек. Недуг долго не беспокоил мужчину, но однажды дал о себе знать. Выяснилось, что заболевание было сильно запущено, и медики оказались бессильны.
Вика Цыганова призналась, что ухаживала за близким, словно за ребенком, и делала все, чтобы продлить ему жизнь. Она вспомнила, как страдал отец, когда врачи "в него втыкали иголки". Мужчину мучили страшные боли. В последние дни жизни он был крайне истощен. По словам знаменитости, отец весил всего 30 килограммов.
"Он умер у меня на руках", — со слезами на глазах сообщила Вика Цыганова.
Напомним, артистка долгие годы счастлива в браке с Вадимом Цыгановым. К сожалению, у звезды так и не вышло исполнить свою заветную мечту – стать матерью. Ранее "Дни.ру" писали о том, как знаменитость оправдалась за бездетность.