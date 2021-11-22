"Измазала ее": Цыганова вскрикнула от кошмарного вида Ваенги-монаха

Летом Елена Ваенга спела композицию Михаила Круга на шоу "Три аккорда" Первого канала. Артистка спела "Золотые купола", представ в образе неопрятного монаха.
Тогда выступление вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Его раскритиковала и Русская православная церковь. Сейчас же Ваенга подверглась критике со стороны коллег.
Эстрадная российская певица Вика Цыганова раскритиковала Елену Ваенгу за ее выступление. Артистка уверена, что коллегу ждет возмездие за содеянное.
"Увидев тогда номер, я закричала: "Лена, ты с ума сошла? Что за кошмар?" Не знаю, как она отмоется от этого ужаса", – заявила Цыганова.
Она добавила, что против песни ничего не имеет, что вот прочтение композиции ужасает. Это кощунство, уверена артистка. Песня "Золотые купола" вполне нормальная. При этом Ваенга, по словам Цыгановой, "не измазала ее" своим пением.
В целом те, кто осудил Ваенгу за ее исполнение, привязались к самому образу певицы. По их мнению, светскому человеку негоже надевать на себя монашескую рясу и такой образ. Однако судьи проекта "Три аккорда" напомнили после выступления, что песня стала исповедью героя, который ослушался и решил исправиться. Впрочем, в истории самой церкви есть немало случаев, когда ослушавшиеся закон люди становились послушниками монастырей.
Преступники, даже совершившие убийство, через путь покаяния могли прийти к церкви. Одним из таких был святой Моисей Мурин. Его образ вполне сопоставим с прочтением песни Елены Ваенги.