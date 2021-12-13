"Сын предал мать": Макеева подчинила ребенка заклятой соперницы

Вот уже полгода россияне следят за жутким скандалом, который учинила Анастасия Макеева после замужества. Супруг актрисы Роман не мог разрешить финансовые вопросы со своей экс-избранницей Светланой, которая родила от него четырех детей и осталась у разбитого корыта.
Российская звезда не только встала на сторону мужа, но и начала войну с его бывшей любовью. В студии телешоу Анастасия Макеева и Светлана Малькова обменивались колкостями, а за кулисами даже дрались.
Публичные ссоры и выяснения отношений привели к судебным разборкам. Романа заставили платить алименты на детей, а теперь стала известна судьба его старшего сына Андрея. В "Инстаграм" Анастасия Макеева похвасталась достижением — мальчик теперь будет жить с ней по решению закона.
Выходит, звезда подчинила ребенка заклятой соперницы, раз юноша выбрал ее и даже подтвердил это официально. Актриса назвала итог суда за Андрея подарком и понадеялась на конец борьбы. Однако радость брюнетки разделили далеко не все.
Анастасия Макеева получила массу упреков от россиян, а мальчика строго раскритиковали. "Сын предал мать, вы этим гордитесь?", "Родную мать и жену за деньги променяли. Одной породы что сын, что отец. Фу, позорище", "Сынок — Иуда!" — отреагировал народ.