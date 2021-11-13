"Еще одна жертва": Перекроенная хирургами Цыганова показала неузнаваемое лицо

Эстрадная дива Вика Цыганова обрела неожиданный облик.

Певица Вика Цыганова стремится к красоте и обаянию, как большинство российских знаменитостей. В свои 58 лет женщина не забывает о модных нарядах и аксессуарах, она регулярно наносит макияж и укладывает волосы в прическу. В новом интервью артистка рассказала о перенесенной операции. Хотя и без этого было понятно, что Вика Цыганова кардинально изменила лицо.

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Теперь звезду практически не узнать. Лишь отдаленно она напоминает ту, что пела "Приходите в мой дом" вместе с Михаилом Кругом. Хирурги перекроили область скул певицы так, что она лишилась естественных пропорций.

"Я очень боюсь уколов, я их вообще не терплю, поэтому решила радикальным образом все исправить", — объявила Вика Цыганова. Вокалистка обсуждала операцию со своим супругом, ему понравилось преображение любимой. Артистка признала, Вадим Цыганов очень красивый, поэтому она старается ему соответствовать, чтобы мужчина не заглядывался на других.



В комментариях к интервью звезды народ выразил свою точку зрения. Многих разочаровала обновленная внешность певицы. Вика Цыганова удивила поклонников. "Я ее не узнала!", "Она же двойником женщины-кошки стала. Зачем...", "Куда девалась красота? Это уже не Вика. А жаль!", Еще одна жертва пластики", — объявили пользователи Сети.