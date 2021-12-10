"Кочевала от одного к другому по рукам": откачавшая жир Борисова рассказала о домогательствах

Недавно российская певица Татьяна Буланова назвала женщин, переживших харассмент, проститутками. Певица удивилась, зачем звезды, построившие на этом свою карьеру, предали факт огласке. Ведь таким образом они обличили сами себя.
Впрочем после этого 52-летняя певица повела себя нелогично и сама призналась, что пережила подобное. По словам Татьяны Булановой, она однажды пережила домогательства от влиятельного бизнесмена. Его помощники тогда терроризировали просьбами встретиться с ним, взамен на это обещав безбедную жизнь за рубежом. Тогда певицу оградил от натиска помешанного фанатика ее возлюбленный Николай Тагрин. Скандальное признание стало резонансным. После этого Буланову многие осудили. Среди них оказались и коллеги.
Признание Татьяны Булановой возмутили бывшую ведущую программы "армейский магазин" 45-летнюю Дану Борисову. Об этом она рассказывала в эфире шоу "Принцип домино". Звезда отметила, что после таких признаний Буланова стала настоящей женщиной, так как к ней тоже домогались.
Напомним, ранее Дана Борисова рассказала, что в пик карьеры Татьяна Буланова общалась с криминальными авторитетами и якобы "шла по рукам". Ведущая говорила, что ей крайне неприятна эта тема.
"Она там кочевала от одного к другому, можно сказать по рукам", – заявляла Борисова.