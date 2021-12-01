"Ошарашил": Муж облапал голую Макееву в ванной

Страстный роман артистки с супругом-строителем сопровождают не только скандалы и алименты на детей. За закрытыми дверями Анастасия Макеева и Роман Мальков устраивают интимные развлечения, о которых не стесняются рассказывать всей стране.
На днях звездная брюнетка расслабилась в комфортной ванне с белоснежной пеной, а муж составил ей компанию. Возлюбленные разместились по разные стороны резервуара, чтобы пошалить. Анастасия Макеева сняла процесс купания на камеру.
Артистка бросала на избранника томные взгляды и смывала с голой груди пену. Роман Мальков не устоял перед флиртом и просто облапал женщину. Анастасия Макеева нисколько не противилась мужским ласкам и явно была заинтригована.
Снимая видео, актриса сообщила фанатам интересные сведения. "Тут меня муж ошарашил. Такую информацию выдал, от которой я офигела", — высказалась звезда. Анастасия Макеева заявила, что Роман Мальков захотел набить татуировку.
Знаменитость решила спросить у подписчиков, хорошая это идея или нет. Также Анастасия Макеева предложила фанатам угадать, в каком месте строитель хочет иметь рисунок и какой. Роман Мальков был слишком занят поглаживанием жены и не объяснил народу ничего внятного.
Напомним, Анастасия Макеева и Роман Мальков поженились в мае 2021 года. Свадьбу отпраздновали в Крыму.