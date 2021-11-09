"Надо поджать хвост": почему Моргенштерн решил скрыться после громкого скандала

Моргенштерн любит делать громкие заявления, которые часто шокируют общественность. Так, на днях он выложил новый пост в "Инстаграм" с фразой: "Вернусь через десять лет". Что это значит – известно только самому исполнителю.
Многие подписчики решили, что рэпер завершил карьеру и планирует опять появиться на сцене только через десять лет. Психолог Наталья Суздальцева считает, что артиста так надолго не хватит.
"На десять лет он никуда не уйдет, максимум на пять. А если подумать, чтобы забыть некоторые его умопомрачительные выходки, обществу надо минимум года два", – дала она свой комментарий корреспонденту "Дни.ру".
Эксперт не исключает, что такое решение Алишер принял после скандала с "Днем Победы". Тогда очень многие не поддержали своего кумира и не смогли согласиться с его мнением.
"Моргенштерн сворачивает свою публичность, уходит в тень. И ему надо поджать хвост, пока скандал не стихнет", – считает врач.
Суздальцева также поделилась своими предположениями о том, как муж блогера Дилары Зинатуллиной использует период своего затишья. Вероятно, он не будет все это время сидеть на месте.
"Вернуться в другом амплуа, чтоб был повод для очередного хайпа и информационной подпитки. Новый образ будет уже более выдержанным и более продуманным. Посидит, подумает над своим повелением и создаст новые хиты!" – подытожила она.
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